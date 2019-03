Gli sviluppatori di Rising Storm 2 | Vietnam annunciano ' 83 | uno shooter tattico

Secondo il fondatore di Epic Games - i maggiori ricavi per Gli sviluppatori sono la chiave per vincere la guerra dei negozi digitali : Il fondatore di Epic Games Tim Sweeney ha recentemente dichiarato che per vincere la guerra dei negozi digitali bisogna spingere verso gli sviluppatori piuttosto che verso i consumatori.Come riporta PC Games Insider, questo non vuol dire che investire nella community non sia importante, tuttavia Sweeney afferma che investire in un marginale miglioramento dell'esperienza per l'utente non consentirà di spodestare i negozi più affermati:"Non c'è ...

DaGli sviluppatori di Hyper Light Drifter su PC arriva Solar Ash Kingdom : Gli autori di Hyper Light Drifter hanno annunciato il loro nuovo titolo con tanto di trailer di presentazione.Come riporta Gematsu, il nuovo progetto di Heart Machine si intitola Solar Ash Kingdom e sarà pubblicato in esclusiva sull'Epic Games Store. Il titolo è realizzato questa volta in 3D, mentre non abbiamo ancora modo di sapere molto sulle meccaniche del titolo.Parlando con IGN, Alex Preston di Heart Machine ha comunque affermato di avere a ...

Secondo Gli sviluppatori la VR di Nintendo rappresenta l'inizio di qualcosa : Come ben saprete Nintendo ha presentato, la scorsa settimana, un kit di Nintendo Labo dedicato niente meno che alla realtà virtuale.Ebbene, come riporta Nintendolife, essendo di fatto la prima volta che la grande N abbraccia la realtà virtuale per come la conosciamo oggi, le domande su come possa farlo considerata la risoluzione limitata di Switch sorgono spontanee.Gli sviluppatori, d'altro canto, non sono così preoccupati. Secondo Alexander ...

Imposter Factory : Gli sviluppatori di To The Moon annunciano che il loro prossimo gioco sarà pieno di sanguinosi omicidi : Se siete fan di To The Moon e Finding Paradise questa notizia farà sicuramente la vostra felicità, i ragazzi di Freebird Games hanno infatti annunciato il loro nuovo titolo con un teaser trailer.Come riporta Rock Paper Shotgun, il nuovo titolo si chiama Imposter Factory ed è un thriller basato sul riavvolgimento del tempo che include una serie di sanguinosi omicidi. Nel trailer possiamo vedere una donna in piedi che guarda verso l'oscurità, ...

Secondo Gli sviluppatori la riluttanza di Sony nei confronti del cross-play è una scelta : La questione del cross-play ha fatto parlare di Sony in più occasioni nell'ultimo periodo, soprattutto perché il colosso nipponico si è espresso piuttosto riluttante dall'implementare tale tecnologia nei suoi sistemi, riporta Gamingbolt.Basti pensare a quanta fatica è servita per far arrivare il cross play su PS4 per Fortnite, in questo caso si tratta infatti di una vera e propria vittoria dei giocatori, e la popolarità del gioco ha contribuito ...

Gli sviluppatori di Divinity : Original Sin 2 annunciano aggiornamenti gratuiti in arrivo nei prossimi 12 mesi : Larian Studios annuncia una serie di aggiornamenti di contenuti per Divinity: Original Sin 2, che arriveranno nel corso dei prossimi 12 mesi. Contenuti creati in collaborazione con talentuosi sviluppatori europei, Fools Theory e Anshar Studios.Da non confondere con le Loot Box, le Gift Bags contengono doni. Ogni Gift Bag non costa esattamente denaro ai giocatori, e verrà periodicamente aggiornata su ciascuna piattaforma.La Gift Bag #1 viene ...

Steam permette aGli sviluppatori di promuovere i propri giochi manipolando l'elenco delle date di uscita : Valve è già al centro di polemiche per un gioco che glorifica lo stupro (rimosso da Steam), e ora la piattaforma è sotto tiro poiché consente agli sviluppatori di manipolare l'elenco delle prossime uscite per promuovere i loro titoli.Come segnala Eurogamer.net, Mike Rose, fondatore dell'etichetta editoriale No More Robots, è stato il primo a mettere in evidenza il problema e ha spiegato la situazione in un esteso thread su Twitter.Steam ...

Il director di Tekken 7 è stanco delle lamentele : Gli sviluppatori dovrebbero fare quello che vogliono : Il director di Tekken 7, Katsuhiro Harada, è conosciuto per essere piuttosto esplicito, e recentemente su Twitter ha risposto a un fan che gli ha chiesto di includere un combattente vichingo nel gioco.Come segnala Twinfinite, Harada-san ha spiegato che gli piacerebbe provare questo tipo di design, ma al giorno d'oggi questo tipo di sfida è reso difficile da persone che si lamentano di una rappresentazione troppo stereotipata. Ha inoltre ...

Gli sviluppatori di Bastion e Hades parlano dell'arrivo di Epic Games Store : "è bello avere più concorrenza" : Supergiant Games è diventato una "star" nella scena di sviluppo indipendente dopo il successo ottenuto con Bastion, Transistor e con il più recente Pyre. Il loro ultimo progetto, il roguelike Hades, è stato tra i primi giochi pubblicati su Epic Games Store e non è disponibile da nessun'altra parte, almeno per il momento.Come segnala Wccftech, parlando con USGamer durante il DICE Summit 2019, Greg Kasavin (Direttore Creativo di Supergiant Games) ...

Rape Day : Valve spiega la rimozione da Steam del gioco che consente e incoraggia lo stupro ma Gli sviluppatori si difendono : Rape Day è un gioco in cui è possibile stuprare e uccidere durante una apocalisse zombie. Il titolo contiene più di 500 immagini, più di 7000 parole e sono presenti delle scelte "malvagie". La trama permette di controllare le scelte di un pericoloso serial killer e stupratore. Molesta verbalmente, uccidi e stupra delle donne mentre scegli come far progredire la storia.Questa in parole povere è la descrizione di Rape Day, titolo che vi avevamo ...

Gli sviluppatori di Days Gone parlano dell'integrazione tra la storia e l'ambiente open world : Sony Bend ha trascorso molto tempo a parlare del mondo di Days Gone e di quali strumenti avranno a disposizione i giocatori mentre tentano di attraversarlo e sopravvivere, ma come gli ultimi anni ci hanno mostrato, più di ogni altra cosa, le esclusive first party di Sony si concentrano più sulla narrazione e sui personaggi che su qualsiasi altro elemento, e Days Gone manterrà questa linea.Recenti titoli open world come The Witcher 3, Red Dead ...

Gli sviluppatori di Days Gone : "nessuno credeva davvero nel progetto" : Days Gone ha trascorso sei lunghi anni nel processo di sviluppo e Bend Studio ha speso del tempo per discutere di come ha lavorato in un'intervista con GameSpot.Secondo lo sviluppatore, "nessuno ci credeva davvero" quando hanno proposto l'idea a Sony."Abbiamo detto a Sony che "va bene, faremo questo enorme gioco open world, con tutti questi sistemi", ha affermato il direttore creativo John Garvin. "E nessuno ci ha creduto veramente, si sono ...

Gli sviluppatori di Rainbow Six : Siege stanno prendendo in considerazione il cross-play : Mentre giochi più piccoli hanno affrontato problemi ben noti con il gioco multipiattaforma a causa delle "restrizioni" su PS4, ci sono stati alcuni titoli importanti, tra cui Fortnite e Rocket League, che sono riusciti ad abilitarlo. Questo ha aperto la possibilità (almeno in teoria) che gli altri seguano l'esempio.Essendo uno degli sparatutto multiplayer più attivamente giocati e supportati sul mercato, è ovvio che le domande riguardanti il ...