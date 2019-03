Giuntoli | «Salisburgo | match complicato Ci vorrà il miglior Napoli»

ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2019) Cristiano, direttore sportivo delfresco di rinnovo, è stato intervistato a Sky Sport poco prima della partita.«A differenza di ciò che sembra, è una partita molto complicata nonostante il 3-0 dell’andata. Lo scorso anno, la Lazio aveva vinto largamente in casa, poi ha subito tre gol e non accadde per caso. Sarà una gara lunga, ciilper superare il turno stasera».«Non posso riassumere in due minuti il ruolo del direttore sportivo. In generale posso dire che si viene giudicati solo in base al calciomercato e non lo trovo giusto. Ci sono tanti altri compiti: indicare strategie, proporre e portare a termine i rinnovi, poi ci sono le relazioni con gli agenti dei calciatori, il rapporto col presidente. È un lavoro complesso, a me piace perché mi diverto»L'articolo: «. Ciil» sembra ...

cn1926it : #Giuntoli: '#Salisburgo? Sarà dura qui. La #Lazio insegna che si può perdere' - _SiGonfiaLaRete : Giuntoli: “Stasera giochiamo una partita importante, servirà il miglior Napoli per passare il turno”… -