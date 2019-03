Giulia De Lellis e Andrea Damante divisi | cosa è successo alla coppia

lanostratv

(Di giovedì 14 marzo 2019)Dea Roma: i nuovi impegni dopo Uomini e Donne La storia d’amore traDesembrerebbe essere risorta come una fenice dalle sue ceneri. Dopo due anni di relazione e l’addio avvenuto ormai un anno fa, i due protagonisti di Uomini e Donne sono stati paparazzati insieme a Milano. Il settimanale Chi ha immortalato un nuovo bacio della, dopo il ritorno di fiamma passeggero della scorsa estate. I diretti interessati non hanno ancora confermato di essere tornati insieme ma le foto pubblicate dal settimanale parlerebbero per loro. In queste ore peròDesi sono. L’influencer infatti si trova a Roma per lavoro. Questa mattina la sveglia è suonata presto perche alle 5 era già in piedi pronta a posare per uno shooting a Roma.di Uomini e Donne scatenato a Parigi ...

trash_italiano : Giulia De Lellis e Andrea Damante sarebbero tornati insieme. - AliceCasagrand0 : Ho trovato una più ingenua e debole di me: Giulia De Lellis che torna con Damante -