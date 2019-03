Giugliano | picchia la moglie che tenta di trovare un lavoro | arrestato

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) I carabinieri della compagnia di Napoli hannoun 27 enne originario die già noto alle forze dell'ordine per altri reati, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato accusato di avereto e minacciato la, che desiderava solo trovarsi uned essere indipendente. Il presunto colpevole è stato bloccato dai militari dell'Arma quasi in flagranza di reato.Le violenze ed i maltrattamenti Il reato contestato ad un 27 originario della provincia di Napoli è stato commesso qualche giorno fa, all'interno di un appartamento situato non lontano dal centro del paese di, in Campania. L'uomo, preso da un raptus di follia, ha aggredito lae calci e pugni, neltivo di bloccare i propositi di indipendenza economica di lei. La coniuge, infatti aveva manifestato più volte ...

