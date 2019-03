Giù le mani da Giulia Sarti e fate politica, se ne siete capaci

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il tema del giorno in unavuota e quasi inutile non può che diventare il presunto materiale hot di una giovane deputata come, che all'improvviso si ritrova in mezzo alla bufera non per un atto compiuto nella sua funzione pubblica ma per ciò che decide liberamente di fare nella propria vita privata. Un primo caso di revenge porn parlamentare che ci fa capire bene quanto sia importante che una legge venga fatta il prima possibile.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...