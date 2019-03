Giornata Nazionale del Paesaggio: le iniziative a Roma e Napoli fra giardini, archeologia e arte (Di giovedì 14 marzo 2019) Per il terzo anno consecutivo si celebra oggi in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio: un lungo calendario di eventi, visite guidate e iniziative voluto dal Mibact per incentivare la valorizzazione e la tutela del Paesaggio, in tutte le sue forme. Attraverso passeggiate tematiche e visite nei principali musei, in attesa dell’assegnazione dell’ambito Premio.



