Giarrusso | il grafico da lui presentato a L' aria che tira proviene da studi ufficiali

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Durante un programma su La 7 Dino(M5S) aveva mostrato unche mostrava quanto le previsioni del traffico merci tra Italia e Francia sino al 2013 non avesse rispettato mai le previsioni (e dunque la costruzione della TAV, a suo parere, sarebbe inutile). L'ex senatore PD Esposito lo aveva allora attaccato, sostenendo che il suddettoera privo di fonti e perciò falso.Subito molto giornali avevano affermato che il pentastellato si era reso autore di una gaffe non da poco, ma oraha inviato una lettera a "Open". In essa dimostra innanzitutto che le fonti di quelci sono, e inoltre afferma che un giornalismo che attacca a testa bassa senzaare non sarà mai un buon giornalismo....

giornalettismo : '#Giarrusso continua a diffondere bufale sulla #Tav'. @stefanoesposito ci spieg la natura di quel grafico presentat… - giampodda : RT @giornalettismo: '#Giarrusso continua a diffondere bufale sulla #Tav'. @stefanoesposito ci spieg la natura di quel grafico presentato a… - tobiamc : RT @giornalettismo: '#Giarrusso continua a diffondere bufale sulla #Tav'. @stefanoesposito ci spieg la natura di quel grafico presentato a… -