Gesto ai tifosi dell’Atletico Madrid | Ronaldo a rischio squalifica in Champions 

Juventus - il Gesto clamoroso di Ronaldo ai tifosi dell’Atletico : Si sta giocando il match valido per gli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, le due squadre in campo per la gara d’andata. All’intervallo il punteggio è fermo sullo 0-0, diverse occasioni per le due squadre in particolar modo i bianconeri con un tiro da lontano di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo fa discutere un gesto da parte del calciatore portoghese, lo juventino ha replicato ai fischi del ...

Le notizie del giorno – Morte Emiliano Sala - Gesto vergognoso di due tifosi : Le notizie del giorno – Il mondo del calcio è sotto shock per la Morte del calciatore Emiliano Sala, nel frattempo in tanti si sono mobilitati per una raccolta dei fondi necessari a proseguire le ricerche del corpo di David Ibbotson: il pilota inabissato nel Canale della Manica. Come riporta la Bbc, la famiglia del pilota ha raccolto l’equivalente di quasi 110.000 sterline, 27.000 delle quali donati da Kylian Mbappe. In totale sono ...

Di Francesco : 'L'inchino di Kolarov un gran Gesto per chiedere scusa ai tifosi' : Quello che la Roma sta provando a fare sul campo, con vittorie come quella sul campo del Chievo: "Siamo partiti molto bene " è l'analisi dell'allenatore ai microfoni di Sky Sport - poi siamo calati ...

