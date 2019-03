Gentiloni presidente Pd divide minoranza | renziani per non voto

ilfogliettone

(Di giovedì 14 marzo 2019) LaPd rischia dirsi di fronte all'ipotesi di eleggere Paolonuovodel Pd. La discussione è in corso in queste ore e l'ala più vicina a Matteo Renzi sarebbe più propensa a non partecipare al, ritenendo ormaiuna figura non più super partes. "Ha sostenuto Zingaretti", dice uno dei. Freddo sarebbe anche Matteo Orfini, che avrebbe chiesto a Zingaretti di aprire ad una vera gestione unitaria del partito: il sì a, insomma, sarebbe subordinato all'apertura da parte del nuovo segretario ad una gestione che superi gli schieramenti congressuali. Maurizio Martina, però, sembra orientato a dare il suo ok all'ex premier nel ruolo di.Intanto, ieri, in serata, s'è svolta una riunione dei parlamentari del Pd che fanno riferimento all'Area Lotti-Guerini. Un incontro, a quanto si apprende, organizzato in vista ...

ManlioDS : Il #PD oggi parla di “svendere l’Italia alla #Cina”, eppure era il loro Presidente #Gentiloni al “Belt and Road For… - AbdSattarUighur : RT @ManlioDS: Il #PD oggi parla di “svendere l’Italia alla #Cina”, eppure era il loro Presidente #Gentiloni al “Belt and Road Forum for Int… - Mibavi1 : RT @ManlioDS: Il #PD oggi parla di “svendere l’Italia alla #Cina”, eppure era il loro Presidente #Gentiloni al “Belt and Road Forum for Int… -