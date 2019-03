Generali | nel 2018 utile netto +9 | 4% a 2 | 3 miliardi

Generali - utile in crescita nel 2018. Donnet : "Superati tutti i target del piano 2015-2018" : MILANO - Generali archivia il 2018 con risultati in crescita . L' utile netto è cresciuto del 9,4% sull'anno di 2,3 miliardi, mentre l' utile operativo è cresciuto del 3% a 4,9 miliardi. Il dividendo ...

Nessun aumento Generalizzato nel 2020 : Buone notizie per gli utenti dei trasporti pubblici: nel 2020, per la terza volta consecutiva, non ci sarà un aumento generalizzato dei prezzi. Lo ...