Frasi su Mussolini | a Strasburgo Verdi e liberali contro Tajani che si scusa

Tajani nella bufera per le Frasi su Mussolini <br> Anpi : "Disgustoso - fascista in doppio petto" : E Tajani scivolò su Mussolini, forse pensando di lisciare l’ultradestra in vista delle elezioni europee di maggio. Le precisazioni fornite dal presidente del parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia dopo le sue parole sul fondatore del fascismo, durante un’intervista ieri a La Zanzara, non hanno placato le polemiche. Ma cosa aveva detto Tajani?"Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando ...