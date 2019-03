Francesco De Gregori a ruota libera | ' Non chiamate razzista Salvini'

Francesco De Gregori : «Prodi definisce Salvini razzista? Sbaglia» : «L’idea di essere su un palco da più di 50 anni non mi terrorizza, ma sicuramente mi stupisce. Non ho mai pensato che la mia vita dovesse essere così legata alla musica. Quando scrivevo i miei primi dischi, mi sentivo soltanto uno che aveva preso un treno in corsa. In famiglia, da mia zia a mio nonno, la musica c’era sempre stata. Ma l’idea di farne una professione era lontanissima e l’ambiente discografico non era proprio il mio. E invece da ...

Francesco De Gregori : "Salvini razzista? Al limite xenofobo. Ho litigato spesso con 'La leva calcistica del '68' - ora ci ho fatto pace" : "Ho trovato la mia libertà nel non costringermi a fare quel che non volevo. Non ho mai avuto un prezzo, neanche quando le tasche erano vuote". Francesco De Gregori, alla soglia dei 68 anni, resta quello di sempre: intransigente, poco incline all'accondiscendenza, determinato a rinnegare l'appellativo di "maestro" che molti vorrebbero affibbiargli, affascinati dalla sua arte, espressa in musica. Con le sue canzoni, specie le più ...

Le immagini rubate di Stefano Bollani e Francesco De Gregori che si sono esibiti insieme sulle note di “Come il giorno” : Le immagini rubate dell’esibizione di Stefano Bollani e Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma, dove il celebre pianista ha accompagnato il grande cantautore sulle note della splendida “Come il giorno”. Il risultato è da brividi. L'articolo Le immagini rubate di Stefano Bollani e Francesco De Gregori che si sono esibiti insieme sulle note di “Come il giorno” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elisa ospite di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma per Quelli che restano (foto) : “Farai ancora magie” : In occasione della lunga residency per Off the records, anche Elisa ospite di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma per un duetto in Quelli che restano. L'artista di Monfalcone è già intervenuta sui social per ringraziare il Principe con il quale ha portato sul palco il singolo rilasciato nel mese di settembre e che ha portato come primo singolo da Diari aperti, appena certificato Disco di Platino. La sua presenza sul palco ...

Francesco De Gregori contro la proposta di brani italiani in radio : 'Una stron....' : Il cantautore romano Francesco De Gregori si schiera nettamente contro la proposta del parlamentare della Lega, Alessandro Morelli, in base alla quale, per legge, le radio dovranno passare una canzone italiana su tre. E il suo parere va contro la dichiarazione del presidente della Siae, Mogol. La risposta di De Gregori a Mogol "Mi sembra una str****ta, non so cosa sarebbe stata la mia vita da musicista se non avessi potuto ascoltare fin da ...

Francesco De Gregori in tour/ Concerti per pochi intimi e una scaletta mai uguale : Francesco De Gregori in tour: 20 Concerti a marzo solo per 230 persone e una scaletta mai uguale. 'il nucleo fisso è quello finale'.

Francesco De Gregori dal vivo ma per pochissimi 'Benvenuti a casa mia' : Francesco De Gregori, tra teatro e arena, i concerti intimi e gli spettacoli, in grande, con l'orchestra L'attenzione però, quella sì, Francesco De Gregori la vuole. Sulla scaletta che viene data ad ...

Nuovi concerti di Francesco De Gregori dopo la residency al Teatro Garbatella : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Nuovi concerti di Francesco De Gregori, annunciati nel giorno dell'avvio della residency al Teatro Garbatella di Roma. Il Principe allunga il calendario dei suoi eventi per orchestra, aprendo la seconda data alla Terme di Caracalla di Roma e con un nuovo appuntamento a Soverato, in cui da anni si tiene il meglio della musica italiana e internazionale. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti canali ...

Francesco De Gregori allo Stupinigi Sonic Park : La prossima estate vedrà Francesco De Gregori protagonista in diverse location italiane con il suo ' De Gregory &Orchestra-greatest Hits Live '. Il tour dell'artista romano comincerà proprio a Roma, ...