Formula 1 | Hamilton | Mercedes indietro? Nei test abbiamo lavorato senza perdere

Formula1 Vettel : "Ora tocca alla pista"; Hamilton : "La Ferrari è davanti" : I VIDEO DI GAZZETTA TV corona - Togliere la corona a Lewis Hamilton non sarà facile, ma è anche vero che, a sentire il campione del mondo in carica, la situazione sembra più a favore della rossa: '...

Formula 1 : Leclerc - la fame di Hamilton - la nuova Ferrari. 10 motivi per seguire il Mondiale : Seb, quattro volte campione del mondo, con la Red Bull,, dalla sua 'signora' ha avuto ottimi riscontri nei test invernali a Barcellona, al netto di un incidente dovuto a un problema meccanico nella ...

Formula 1 - Hamilton avverte : "Ferrari avanti di mezzo secondo" : Lewis Hamilton individua il nemico e delinea a fondo il suo grado di pericolosità: "La Ferrari è attualmente la più veloce - he detto il campione del mondo della Mercedes - e lo scarto con noi è al momento nell'ordine di mezzo secondo. Però questi sono test e non danno punti, la cosa che conta è di essere il più veloci possibile il sabato a ...

Formula 1 - Hamilton avverte la Ferrari : 'Non siamo campioni per caso' : Questo è il team migliore e non si diventa campioni del mondo per caso". Sui test e ancora sulla Ferrari Hamilton, come nei giorni scorsi, ha ribadito il "ruolo" dei test nella preparazione al ...

Formula 1 - Hamilton : 'Non solo Vettel - sei piloti per il titolo' : 'Il duello con la Ferrari? Al momento siamo davanti a loro, non so se di mezzo secondo. I numeri in questo periodo di test lasciano il tempo che trovano'. Lewis Hamilton, ospite della Petronas nello ...

Formula 1 - Hamilton a Sky : 'Ferrari? Tempi test non mi preoccupano. Pensiamo a crescere' : Il campione del mondo Lewis Hamilton ha partecipato oggi a un evento promozionale organizzato dagli sponsor della sua scuderia, la Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Il britannico è intervenuto ai microfoni di Sky ...

Formula Uno - Hamilton 'Ferrari ancora più forte - sarà una sfida dura'. Vettel 'Sono soddisfatto' : 'Nelle ultime stagioni a inizio anno la Ferrari si è sempre mostrata forte, quindi ce lo aspettavamo', ha aggiunto il britannico campione del mondo in carica con la Mercedes. 'Noi stiamo solo facendo ...

Formula 1 - Hamilton : 'Ferrari forte - per noi la sfida sarà più dura' : Nella terza giornata di test a Barcellona, il campione del mondo della Mercedes fa i complimenti al rivale Sebastian Vettel e alle Rosse che sono apparse subito molto competitive in pista. 'Sono ...

Formula Uno - Hamilton 'Ferrari ancora più forte - sarà una sfida dura' : 'Nelle ultime stagioni a inizio anno la Ferrari si è sempre mostrata forte, quindi ce lo aspettavamo', ha aggiunto il britannico campione del mondo in carica con la Mercedes. 'Noi stiamo solo facendo ...

Formula1 Montmelò Hamilton : "Sarà dura - la Ferrari pare più forte" : Il campione del mondo in carica elogia le rosse, molto veloci in queste giornate, ma dimostra di avere grande fiducia nel lavoro del team Mercedes. "Noi stiamo cercando di approfondire la conoscenza ...

Formula 1 - Hamilton nel Day-3 dei test : 'Contento per Vettel - ma noi lavoriamo su altro' : In forma, molto in forma, forse anche per le nuove regole relative al peso. Lewis Hamilton, ai box nella terza giornata di test a Barcellona , si è presentato in conferenza stampa per fare un punto ...

Formula 1 : Hamilton pronto a sostituire Schumacher nella storia : Presentazione ufficiale per la nuova Mercedes, che ha mostrato al mondo intero la nuova W10 che andrà a caccia de sesto titolo consecutivo di Formula 1 con Lewis Hamilton. La scuderia di Brackley vedrà impegnati infatti ancora un volta l'inglese e, al suo fianco, ...

La Mercedes si presenta alla Formula 1 2019 : i piloti Hamilton e Bottas : La rockstar e il freddo. Non sono due personaggi di una serie tv in onda su Sky Atlantic, ma i protagonisti della stagione 2019 della Mercedes . Lewis Hamilton e Valtteri Bottas difenderanno i colori ...

Formula 1 - nuova Mercedes 2019 : presentata la macchina di Hamilton e Bottas. E' la W10 : La squadra che ha dominato gli ultimi 5 anni del Mondiale di F1 andrà alla caccia del sesto successo consecutivo, affidandosi al britannico Lewis Hamilton , campione del mondo in carica, e al ...