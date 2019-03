ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Sono certo che gli appassionati followers dell’OrdiNovela saranno d’accordo con me: con questo terzo episodio, la vicenda dell’obbligo di iscrizioneper, Chimici, Biologi et similia ingrana la marcia con una svolta importante. Come forse ricorderete, tutto è iniziato con la legge Lorenzin, che riordina le professionie. Secondo l’intepretazione dell’Ordine professionale deie dei Chimici, tale legge implica l’iscrizione obbligatoria all’Ordine di qualsiasi lavoratore che abbia a che fare con la fisica (e la chimica), compresi tutti i docenti universitari e i ricercatori degli Enti di Ricerca. Un’interpretazione oltremodo discutibile che purtroppo non è stata subito rigettata dal Ministero della Salute, che ha l’incarico di scrivere i decreti attuativi: tale ministero ha però richiesto un parere in proposito al Miur, ...

Noovyis : Un nuovo post (Fisici obbligati a iscriversi all’Ordine anche se non sanitari? La palla torna al Ministero della Sa… - TutteLeNotizie : Fisici obbligati a iscriversi all’Ordine anche se non sanitari? La palla torna al Ministero… -