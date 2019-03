Fischiano le orecchie di Totti | Szczesny gli rifila l’ennesima frecciata | “De Rossi era

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il portiere polacco è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma, lanciando unaa FrancescoWojciechcontinua a far infuriare la Roma e i suoi tifosi, lanciando frecciate all’indirizzo di Francesco. Qualche giorno fa il portiere polacco aveva sottolineato come Pinsoglio avesse vinto più scudetti dell’ex capitano giallorosso pur giocando solo 22 minuti, mentre adesso l’attenzione si è spostata sulla fascia di capitano.AFP/LaPresseIl giocatore della Juventus è tornato al suo periodo nella Capitale, sottolineando come la vera anima dello spogliatoio fosse Daniele Dee non: “l’innamoramento dei tifosi versoforse non era sano per il club – le parole dial canale YouTube polacco Foot Truck – quando le cose andavano male e lui si riscaldava o entrava in campo, lo stadio si svegliava ...

