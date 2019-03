FIRENZE FANTASY | ARRIVA L' EDIZIONE INVERNALE DELLA FESTA DELL' UNICORNO

intoscana

(Di giovedì 14 marzo 2019) ... si svolgerà venerdì 15 e sabato 16 marzo dalle ore 10.00 alle 24.00 e domenica 17 marzo dalle 10.00 alle 21.00 e avrà in programma oltre 100 spettacoli in molteplici spazi tematici. La rassegna si ...

HotelCarmignano : Finalmente domani la prima edizione di Firenze Fantasy! ?? Finally tomorrow the first edition of Firenze Fantasy! ??… - danielatresconi : RT @ADelDebbio: Pronti per Firenze Fantasy? Dal 15 al 17 marzo mi troverete alla Fortezza da Basso (Padiglione Le Ghiaie) allo stand NPS Ed… - Buona_Lettura_ : #Segnalazione Gianluca Villano, autore della saga della corona delle rose, sarà presente a Firenze Fantasy Festa de… -