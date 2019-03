Femminicidio | Anm | “Si estrapolano scandalisticamente frasi da sentenze e si scatena

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) “Lesi possono sempre criticare ma se si, messe in circolazione sui media o sui social in maniera semplicistica, questoun dibattito non consapevole, che non parte dalla lettura del provvedimento giudiziario ma,, estrapola una frase dal contesto logico, giuridico o argomentativo che invece andrebbe conosciuto”. Così il segretario dell’Associazione nazionale magistrati, Alcide Maritati, interpellato dall’Adnkronos, interviene sui recenti casi diche hanno ridotto la pena a responsabili di femminicidi.Nell’ultimo caso, quello di Genova, l’avvocato di parte civile ha fatto un riferimento al delitto d’onore. “La prima considerazione – sottolinea – è che si sta sviluppando sempre più un dibattito che parte da notizie di tipo giudiziario e si sviluppa in maniera eccessiva”, un ...

