FCA fa marcia indietro | “continueremo a produrre auto diesel”

Retromarcia di FCA - ok al piano Italia : ... 'Il calo delle vendite a inizio anno dovrebbe aver fatto capire, con un conto molto salato sulla produzione industriale, che il settore è fondamentale per l'economia e il Pil. Serve un Paese meno ...

FCA - marcia indietro sull’Italia per colpa dell’ecotassa. Ma è un pretesto? : Sembra quasi che in Fca non stessero aspettando altro che l’occasione giusta per fare marcia indietro sugli impegni presi a fine novembre scorso: l’azienda aveva annunciato più di 5 miliardi di investimenti nei suoi stabilimenti italiani per il periodo 2019-2021, nonché il ritorno alla piena occupazione delle fabbriche. Ma è già arrivata la secca smentita: “In questo momento il piano è in fase di revisione”, ha dichiarato l’ad del gruppo ...