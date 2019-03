Fattori di rischio del cancro del rene

Fmi : Italia tra Fattori rischio globali : 14.38 La situazione finanziaria dell' Italia è tra i principali fattori di rischio globali indicati dal Fondo Monetario Internazionale. "In Europa continua la suspence su Brexit, e il costoso intreccio fra rischi sovrani e rischi finanziari in Italia rimane una minaccia", ha detto il direttore della ricerca del Fmi, Gopinath a Davos. Nell'ultimo rapporto, tagliate le stime sulla crescita per il 2019:il Pil Italia no è atteso allo 0,6% dall'1% di ...

Epidemiologia e Fattori di rischio del cancro dello stomaco in Italia : Negli ultimi decenni si è assistito, in Italia come in tutti i Paesi occidentali, a una costante riduzione sia in termini di incidenza che di mortalità del cancro dello stomaco (una riduzione stimata in –3% per ogni anno). Ciononostante, il cancro dello stomaco rappresenta ancora oggi un enorme problema sanitario e sociale, in quanto ogni anno in Italia si registrano 14.500 nuovi casi e per questa patologia muoiono 10.000 persona all’anno. ...