Famiglia | Palazzo Chigi avvia istruttoria su patrocinio congresso di Verona

Cervignano del Friuli - esplosione in palazzo : grave una Famiglia - : Lo scoppio è avvenuto in un condominio e ha danneggiato seriamente due appartamenti. Al vaglio le cause, si pensa a una fuga di gas

Cervignano del Friuli - esplosione in palazzo : grave una Famiglia : Cervignano del Friuli, esplosione in palazzo: grave una famiglia Lo scoppio è avvenuto in un condominio e ha danneggiato seriamente due appartamenti. Al vaglio le cause, si pensa a una fuga di gas Parole chiave: Cervignano_del_Friuli ...

Forum Famiglia a Verona Palazzo Chigi nega patrocinio : iniziativa del ministro Fontana : ROMA 'La Presidenza del Consiglio non ha mai ricevuto nessuna richiesta di patrocinio per il 'World congress of families', in programma a fine marzo a Verona, né quindi ha potuto mai concederlo'. Lo ...

Famiglia - Buffagni M5s apre lo scontro nel governo 'No al World family congress'. Palazzo Chigi 'Mai ricevuta richiesta di patrocinio' : Ai fronti di divisione già aperti nel governo - dalla Tav, all'autonomia al rapporto con la Francia - se ne aggiunge un altro, che riguarda il modo di concepire la Famiglia. Ad aprire lo scontro è il ...

Duccio Dini - sit-in sotto Palazzo Vecchio. La Famiglia : "Non parteciperemo" : La famiglia di Duccio Dini , il 29enne morto lo scorso giugno dopo essere stato travolto drante un inseguimento in auto tra famiglie rom, prende le distanze dalla manifestazione lanciata su Facebook " ...