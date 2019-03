' Facebook sta così' E posta la foto di tre bambini Down | bufera sul candidato della Lega

Facebook avrebbe venduto i dati degli utenti ad altri colossi digitali - inchiesta a New York : Facebook è di nuovo nei guai, quella che potrebbe scatenarsi a questo giro è una bufera potenzialmente più pesante dello scandalo Cambridge Analytica. Se la rivelazione del quotidiano statunitense New York Times fosse corretta in ogni sua parte, il social network di Mark Zuckerberg sarebbe sotto inchiesta penale negli Stati Uniti. Il motivo? La cessione di dati personali di milioni di utenti ad alcuni dei più importanti colossi del web e ...

Facebook down - problemi risolti. Su Instagram : 'Siamo tornati' : Ieri milioni di utenti di tutto il mondo hanno avuto seri problemi con Facebook e tutti i suoi 'derivati', ovvero Instagram e, in misura minore, le chat Messenger e WhatsApp. Instagram ha twittato '...

Facebook e Instagram fuori uso - la gente chiama la polizia. Che risponde : “Non possiamo fare nulla perché - lo sapete - loro sono in America” : Facebook fuori uso, Instagram inaccessibile, Whatsapp non funzionante: il “down day” di ieri ha suscitato diversi disservizi e reazioni. La dipendenza da social network ha ormai raggiunto picchi spaventosi, per molti aspetti preoccupanti, ma interessanti dal punto di vista sociologico. Se nel Belpaese il fastidio per l’esclusione social si è limitato a sfoghi privati o su Twitter, unico social funzionante, i poliziotti ...

Social - il blackout più lungo della storia : Facebook - Instagram e WhatsApp down da 14 ore : Il malfunzionamento va avanti da ieri pomeriggio, è un'interruzione senza precedenti. Qualcuno ha parlato di attacco informatico ma la compagnia di Mark Zuckerberg ha smentito l'indiscrezione con un tweet

Dati ceduti senza consenso : Facebook è di nuovo sotto inchiesta : Mark Zuckerberg (Zach Gibson/Getty Images) Facebook è nuovamente nel mirino dei procuratori federali a seguito di un’indagine penale negli Stati Uniti per accordi sulla cessione dei Dati degli utenti ad alcune tra le maggiori società tecnologiche. Non ci sono solo problemi tecnici a Menlo Park. Il New York Times ha rivelato che due grandi produttori di smartphone avrebbero avuto accesso alle informazioni personali di centinaia di milioni di ...

Facebook e Instagram in down globale : utenti nel panico chiamano la polizia. La risposta degli agenti è da incorniciare : Nelle scorse ore Facebook e Instagram hanno mostrato un malfunzionamento che ha coinvolto utenti su scala globale, tanto che qualcuno ha pensato addirittura di allertare le forze dell'ordine. Come riporta il Daily Mail, infatti, alcuni cittadini neozelandesi in preda al panico da carenza di social network hanno chiamato la Polizia in cerca di soccorso.L'allarme ha costretto i poliziotti a lanciare su Twitter un appello per chiedere alle persone ...

"Non è stato un attacco informatico" il down di Facebook - Whatsapp e Instagram : I problemi su Facebook,Instagram e Whatsapp, verificatisi nelle ultime ore non sono dovuti ad un attacco informatico. Il colosso rassicura su Twitter

Facebook - WhatsApp e Instagram down in mezzo mondo : Panico sui social network nella serata di ieri, mercoledì 13 marzo , dopo che in rapida sequenza, sono stati riscontrati problemi per accedere prima su a Facebook e Instagram e poi anche su WhatsApp ...

Facebook - Instagram e WhatsApp hanno ricominciato a funzionare : Stanno gradualmente tornando a funzionare Facebook, Instagram e WhatsApp, dopo che ieri per diverse ore avevano smesso di funzionare correttamente. I problemi, che erano stati segnalati in tutto il mondo, erano iniziati negli Stati Uniti verso le 17: alcune persone avevano

Facebook - INSTAGRAM E WHATSAPP DOWN/ Dopo Google - sito e app social non funzionano : FACEBOOK, INSTAGRAM e WHATSAPP DOWN: cosa sta succedendo? sito e app social non funzionano. Nella notte italiana è crollato anche Google

Facebook in down - problemi anche su Instagram e Whatsapp : anche Instagram e Whatsapp, oltre a Messenger, il servizio di chat istantanea di Facebook, stanno registrando problemi in diverse parti del mondo. Facebook esclude che il problema sia dovuto ad un ...

Facebook down - è panico in molti stati Usa ed Europa : problemi anche nel piccolo Altomolise : Secondo il sito downDetector " che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui malfunzionamenti dei social " i maggiori disagi si sono registrati un po' in tutto in mondo, in particolare sulla costa ...

Facebook - inchiesta penale per cessione dati. Rischio multa miliardaria : Lo scrive il New York Times, segnalando che due produttori di telefonini avrebbero avuto accesso alle informazioni personali di milioni di utenti del social media