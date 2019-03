Facebook e Instagram fuori uso | la gente chiama la polizia Che risponde | “Non possiamo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019)uso,inaccessibile, Whatsapp non funzionante: il “down day” di ieri ha suscitato diversi disservizi e reazioni. La dipendenza da social network ha ormai raggiunto picchi spaventosi, per molti aspetti preoccupanti, ma interessanti dal punto di vista sociologico. Se nel Belpaese il fastidio per l’esclusione social si è limitato a sfoghi privati o su Twitter, unico social funzionante, i poliziotti neozelandesi hanno dovuto fare i conti con numerosi segnalazioni.Con un tweet l’azienda di Zuckerberg aveva fatto sapere: “Stiamo cercando di risolvere il problema il prima possibile, ma vidire che non abbiamo subito un attacco informatico.” Quasi in contemporanea dall’altra parte del mondo i poliziotti invitavano a nonre il numero delle emergenze per risolvere i loro problemi social: “Lo sappiamo, il ...

trash_italiano : Mark Zuckerberg che prova a non farsi riconoscere dopo aver rotto Instagram, WhatsApp e Facebook. #noneladurso - MattiaBriga : Ok instagram e Facebook non funzionano io non so come fare la promo sull’uscita del video. Credo che se continua co… - LinoGuanciale : Non si riesce a fare la diretta. Non va Instagram. Idem Facebook e ci sono problemi anche con whatsapp. Giuro che n… -