Facebook down E il sedicente stratega social leghista posta foto di bambini

Instagram e Facebook down : gli utenti nel panico chiamano la polizia : 1 Il malfunzionamento di alcuni social come Instagram, Facebook e WhatsApp ha mandato il mondo nel panico. C'è chi ha persino chiamato la polizia: ecco cos'è successo. panico nel mondo del web: il giorno 13 marzo 2019 verrà ricordato come l'Apocalisse dei social di Mark Zuckerberg. Infatti proprio ieri sia Facebook che Instagram , ma anche WhatsApp , hanno smesso di funzionare ...

Augusto Casali - il leghista che usa foto di bimbi down paragonati al ‘down’ di Facebook : Augusto Casali, ragazzo di 21 anni, è finito al centro della polemica per aver pubblicato la foto di tre bimbi down per ironizzare - con una battuta di cattivo gusto - sul 'down' di Facebook. Sul suo profilo dice di essere social media strategist della Lega in Toscana, ma il Carroccio lo smentisce e afferma che - nonostante la sua fede leghista - non lavora per loro e non milita nel partito.Continua a leggere

'Facebook sta così'. E posta la foto di tre bambini Down : bufera sul candidato della Lega : 'Ignoro le decine di ingiurie subite dopo un'ironia incompresa', aggiunge notando, 'con altrettanta ilarità come suddette ingiurie provengano - conclude - unicamente da una parte politica la quale si ...

Telegram pigliatutto : regalone dal down WhatsApp e Facebook : Telegram approfitta subito del down di Facebook di ieri 13 marzo, e che sappiamo aver riguardato da vicino anche Instagram, ed indirettamente WhatsApp. Nelle ultime 24 ore, il servizio IM ha guadagnato la bellezza di 3 milioni di nuovi utenti, come comunicato dal CEO Pavel Durov. Sebbene il dirigente non abbia fatto esplicita menzione al collasso dei suoi principali concorrenti, è evidente che il riferimento sia alla vicenda: 3 milioni di nuovi ...

Facebook e Instagram in down globale : utenti nel panico chiamano la polizia. La risposta degli agenti è da incorniciare : Nelle scorse ore Facebook e Instagram hanno mostrato un malfunzionamento che ha coinvolto utenti su scala globale, tanto che qualcuno ha pensato addirittura di allertare le forze dell'ordine. Come riporta il Daily Mail, infatti, alcuni cittadini neozelandesi in preda al panico da carenza di social network hanno chiamato la Polizia in cerca di soccorso.L'allarme ha costretto i poliziotti a lanciare su Twitter un appello per chiedere alle persone ...

