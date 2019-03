Fabrizio Corona senza freni | Sono un pezzo della storia di questo Paese

blogo

(Di giovedì 14 marzo 2019)Nell'intervista esclusiva concessa a Barbara d'Urso nella prima di Live - Non è la d'Urso clicca per accedere al video,ha risposto con fermezza alle stoccate degli ospiti in studio, contrari alla sua condotta di vita e parzialmente dubbiosi sul percorso di redenzione che sta compiendo. Tra gli invitati all'uno contro tutti in salsa dursiana, anche il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, che seppur presentato dacome suo alleato all'iniziodiscussione, non si è sottratto dal criticare l'uomo, che ha più volte ripetuto di essere dotato di una mente brillante che lo ha portato ad imporsi nel mondo dell'imprenditoria: Tutto 'sto talento, tutta 'sta trasgressione, tutta 'sta rabbia che cosa ha prodotto? Un'impresa con venti dipendenti? Non ci voleva poi così tanto. Punzecchiato, l'imprenditore siciliano ha colto la palla al balzo per ...

MediasetPlay : Ora a #noneladurso: Fabrizio Corona contro tutti. Su #MediasetPlay potete votare chi vi piace e chi non vi piace… - NicolaPorro : “Alla fine siamo tutti un po’ cornuti, Riccardo”. Il cantante Fogli umiliato in diretta da Fabrizio Corona. Era nec… - DomenicaLiveFan : RT @TontoNottingham: ?? #?? Ehi Crucco, sai cosa trenda in Italia alle 01:30? Ecco: 1) #noneladurso 2) #instagramdown 3) #LaPortaRossa2 4) #… -