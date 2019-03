F1 Williams | Kubica | «Ho sempre sognato il ritorno»

F1 Williams - Kubica : «Ho sperato in questo momento» : MELBOURNE - Momenti di grande emozione per il ritorno di Robert Kubica in F1. Domenica si corre il Gp di Australia, prima gara della stagione e nel circus si rivede il pilota polacco, alla guida di ...

F1 Williams - Kubica : «Un nuovo debutto - sarà emozionante» : ' sarà emozionante, per me sarà come un secondo debutto dopo essere stato lontano da questo sport per così tanto tempo, l'ultima gara in F1 è stata ad Abu Dhabi nel 2010, in Australia avrò qualcosa ...

BARCELLONA - Finora non è stato il ritorno in Formula 1 che sperava. Robert ...

F1 – Kubica cuore d’oro - il polacco nei box della Williams insieme alla tifosa non-vedente [FOTO] : Robert Kubica ed il bellissimo gesto per la tifosa non-vedente: il pilota polacco porta la giovane supporter della Williams all’interno del box durante i test di Barcellona Robert Kubica mostra il suo animo gentile anche durante i test di Barcellona. alla quarta e conclusiva giornata di prove al Montmelò, il pilota polacco ha accompagnato ai box della Williams una dolce tifosa non-vedente per farle provare l’emozione di essere ...

F1 Williams - Kubica : «Dobbiamo rivedere i nostri obiettivi» : ROMA - La Williams ha bisogno di rivedere le aspettative per la prossima stagione e pensare a obiettivi più realistici. È quanto ha dichiarato Robert Kubica dopo la deludente prima tornata di prove ...

F1 - Kubica ed i problemi della Williams : “speriamo di venirne fuori” : Robert Kubica sta vivendo un ritorno in F1 un po’ complicato a causa dei problemi della sua Williams: le parole del pilota Robert Kubica è tornato in pista dopo una lunga assenza, ma sta facendo i conti con i ben noti problemi della Williams. Il pilota ne ha parlato oggi in tutta sincerità: “L’inizio non è stato perfetto e anche la giornata odierna non è stata affatto facile. Alla fine abbiamo percorso 12-14 giri utili, nei quali ho ...

Formula 1 - Kubica sui primi test Williams : 'Non un buon inizio - è preoccupante' : "inizio non perfetto", così un perplesso Robert Kubica ha definito il suo debutto nei test di Barcellona ma soprattutto ha cominciato a delineare la difficile situazione della Williams , team che ...

La Williams si presenta alla Formula 1 2019 : i piloti Kubica e Russell : Un rookie e un graditissimo ritorno: la Williams si affida a Robert Kubica e a George Russell per il Mondiale 2019. Due piloti agli antipodi, con ben 14 anni di differenza e un background ovviamente ...

Formula 1 - nuova Williams 2019 : la presentazione della nuova macchina di Kubica e Russell : Dopo Haas e Toro Rosso, ecco la Williams FW42 . Come per gli altri team, l' unveiling ha mostrato solo la nuova colorazione dell'auto, mentre sono pochi gli altri dettagli che al momento è possibile ...