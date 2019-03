F1 Renault | Ricciardo | «Ora viene il bello»

Daniel Ricciardo : fidanzata - Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault : Daniel Ricciardo: fidanzata, Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault Chi è Daniel Ricciardo Daniel Joseph Ricciardo, nato il 1 luglio 1989 a Perth, è un pilota australiano di origini italiane. Dopo il buon campionato disputato alla Red Bull, passa quest’anno in Renault, per cercare di ripetersi e magari puntare al titolo mondiale. Daniel Ricciardo: Carriera A nove anni sale sopra sopra al kart, supportato dal padre Joe, che ...

F1 - Mondiale 2019 : Daniel Ricciardo e la nuova avventura in Renault - missione in giallo ricca di incognite : “The Honey Badger”, il Tasso del miele. L’animale più impavido del mondo che non ha paura di nulla. Daniel Ricciardo ama definirsi in questo modo, accostandosi a questa simpatica bestiola che è raffigurata anche sulla parte posteriore del suo casco e qualche mese fa è stato davvero “impavido” quando ha deciso di sposare la causa della Renault. Il matrimonio dell’australiano con la Red Bull era sostanzialmente ...

Formula 1 - GP d'Australia : Ricciardo corre in casa - prima volta con Renault. FOTO : Il GP d'Australia è in esclusiva su Sky Sport F1, canale 207,: qualifiche alle 7 di sabato, gara domenica alle 6.10 IL CALENDARIO DELLA F1: ORARI SU SKY

F1 - Ricciardo impaziente : “eccitante pensare che il mio esordio con la Renault coincida con la mia gara di casa” : Il pilota della Renault ha parlato in vista del Gp d’Australia, sua gara di casa che coincide con l’esordio nel Mondiale sulla nuova monoposto L’esordio con la Renault si avvicina, Daniel Ricciardo lo vivrà davanti al proprio pubblico nella sua gara di casa. Il Gp d’Australia infatti darà ufficialmente il via alla nuova avventura dell’ex Red Bull, in estasi al solo pensiero di cominciare una nuova ...

F1 - Ricciardo mette in guardia la Renault : “ecco cosa serve per lottare alla pari dei top team” : Il pilota della Renault ha come obiettivo quello di finire al quarto posto tra i Costruttori, ma c’è bisogno di un intenso sviluppo della monoposto Gli obiettivi sono importanti, l’asticella rispetto alla scorsa stagione si è notevolmente alzata. La Renault non può più accontentarsi, ma deve andare all’attacco di quella top-three al momento caratterizzata da Mercedes, Ferrari e Red Bull. AFP/LaPresse Per riuscirci, il ...

F1 Renault - Ricciardo : «Difficile fare previsioni per Melbourne» : ROMA - La Renault ha bisogno di velocizzare i tempi di sviluppo della sua monoposto se vuole lottare per il podio. È quanto ha sostenuto Daniel Ricciardo in un'intervista al quotidiano francese L'...

Formula 1 - Ricciardo sui primi testi con Renault : 'Peccato per il DRS - ma impatto buono' : "Non tante differenze rispetto al passato. Sto bene nella macchina, la seduta, lo sterzo e tutte le funzioni. Direi tutto ok". Così Daniel Ricciardo ha commentato i suoi primi test sulla Renault RS 19 ...

F1 – Test Barcellona : si stacca l’ala posteriore in pieno rettilineo - la Renault di Ricciardo fuori controllo [VIDEO] : Il pilota australiano è uscito fuori pista per aver perso l’ala posteriore in pieno rettilineo, prosegue la sfortuna per l’ex Red Bull La sfortuna sembra non voler abbandonare Daniel Ricciardo, nonostante abbia lasciato la Red Bull per trasferirsi in Renault. Dopo gli innumerevoli guasti della scorsa stagione, il driver australiano continua a combattere con problemi meccanici. Questa volta si tratta dell’ala posteriore ...

F1 Renault - prime prove per Ricciardo con la RS19 : BARCELLONA - Primi assaggi per Daniel Ricciardo della Renault RS19. Il pilota australiano ha provato la sua nuova vettura sul circuito di Barcellona ieri, compiendo 21 giri. I test ufficiali della F1 ...