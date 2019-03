F1 | morto direttore gara Charlie Whiting

È morto Renato Cipollini - ex direttore generale dello Spezia Calcio : La Spezia - A Ferrara è morto improvvisamente a causa di un malore Renato Cipollini , ex direttore generale dello Spezia Calcio. Cipollini, 73 anni, è stato portiere di Spal, Brescia, Como, Atalanta e ...

È morto a 89 anni André Previn - famoso compositore e direttore d’orchestra : È morto a 89 anni André Previn, uno dei più famosi compositori e direttore d’orchestra di sempre, noto principalmente per le sue colonne sonore cinematografiche, tra cui quelle per Gigi (1959), Porgy and Bess (1960), Irma la dolce (1964) e My Fair Lady (1965), tutte premiate

È morto Gabriele La Porta - ex direttore di Rai Due e responsabile dei programmi notturni della RAI : È morto Gabriele La Porta, ex direttore di Rai Due e famoso soprattutto per essere stato a lungo il responsabile della programmazione notturna della RAI. Aveva 73 anni. La Porta è morto martedì 19 febbraio ma la notizia è stata

E' morto a 85 anni il noto stilista Karl Lagerfeld - era direttore creativo di Chanel : Il mondo della moda è stato colpito nelle scorse ore da un brutto lutto. All'età di 85 anni infatti, è venuto a mancare lo stilista tedesco Karl Lagerfeld. noto soprattutto per essere stato il direttore creativo di Fendi e Chanel, noti marchi della moda, era soprannominato da tutti, "Kaiser Karl", questo proprio perché era una figura di spicco nel panorama stilistico mondiale. Oltre a fare lo stilista, Legerfeld era illustratore e artista, ...

E' morto il giornalista e scrittore Aldo Rizzo - ex direttore del Gr1 : ... e come inviato ha seguito alcuni dei più importanti eventi degli ultimi decenni, con particolare attenzione ai temi della guerra fredda e della politica europea. Ha collaborato con varie riviste, da ...

PAOLO PAOLONI È morto/ Addio al Megadirettore galattico : stasera in tv su Iris con Fantozzi : PAOLO PAOLOni è MORTO all'età di 89 anni. L'attore è ricordato anche per il famoso e 'odiato' Megadirettore galattico di Fantozzi

morto Paolo Paoloni - il “Megadirettore galattico” di Fantozzi : “Fantocci… Bombacci… Fantozzi!”. Sembra quasi di sentirlo il il Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam, il “Megadirettore galattico” della saga letteraria e cinematografica di Fantozzi che è passato alla storia che era crudele coi dipendenti. L’attore che lo interpretava, Paolo Paoloni, è Morto oggi, 9 gennaio 2019, all’età di novant’anni, ma resta indimenticabile nella storia della commedia italiana. Originario di Ancona, ma nato in ...

