F1 | Mondiale 2019 | è Michael Masi l’indiziato numero uno per sostituire Charlie Whiting

MotoE 2019 - immenso incendio nel paddock di Jerez : polverizzate tutte le moto! Mondiale a rischio : Un incendio dovuto a un corto circuito è divampato nel corso della notte nel paddock di Jerez de la Frontera dove oggi si sarebbero dovuti disputare i Test del Mondiale MotoE, il campionato riservato alle moto elettriche. Tutti i mezzi (si parla di 16 Moto Energica Ego) sono stati letteralmente polverizzati, nessuna persona è rimasta coinvolta ma ora la rassegna iridata è seriamente a rischio: la competizione sarebbe dovuta partire il prossimo 5 ...

F1 – Tanti colori e grafiche personalizzate : i caschi 2019 dei protagonisti del Mondiale [GALLERY] : Da quello di Ricciardo a quello di Bottas: i nuovi caschi dei piloti protagonisti del campionato Mondiale di Formula Uno 2019 Dopo l’esordio del campionato Mondiale di MotoGp, è ora di scendere in pista anche per la Formula Uno. A Melbourne, in Australia, i piloti fervono in vista della gara di domenica, che darà i primi verdetti di stagione. Tra gli altri particolari, ad attirare l’attenzione degli appassionati di motorsport, anche ...

F1 - Mondiale 2019 : le denominazioni delle nuove gomme Pirelli. Quante mescole per gara? La guida e il regolamento : Il Mondiale 2019 di Formula Uno non proporrà clamorose novità a livello di regolamento tecnico. Le vetture, più o meno, saranno strutturalmente simili a quelle del 2018. Un importante cambiamento, invece, riguarderà le gomme che, come sempre, saranno fornite dalla Pirelli. Dalle sette mescole dello scorso campionato, infatti, si passerà alle cinque della stagione che prenderà il via nel corso di questo fine settimana con il Gran Premio di ...

F1 - Mondiale 2019 : quanti soldi guadagna Charles Leclerc? Stipendio - sponsor e tutte le entrate

F1 - Mondiale 2019 : quanti soldi guadagna Lewis Hamilton? Stipendio - sponsor e tutte le entrate

F1 - Mondiale 2019 : quanti soldi guadagna Sebastian Vettel? Stipendio - sponsor e tutte le entrate

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

F1 - Mondiale 2019 : Daniel Ricciardo e la nuova avventura in Renault - missione in giallo ricca di incognite : “The Honey Badger”, il Tasso del miele. L’animale più impavido del mondo che non ha paura di nulla. Daniel Ricciardo ama definirsi in questo modo, accostandosi a questa simpatica bestiola che è raffigurata anche sulla parte posteriore del suo casco e qualche mese fa è stato davvero “impavido” quando ha deciso di sposare la causa della Renault. Il matrimonio dell’australiano con la Red Bull era sostanzialmente ...

F1 - Christian Horner fiducioso in vista del Mondiale 2019 : “Con Honda la Red Bull se la gioca su ogni pista” : Il giorno dell’esordio del Mondiale 2019 di Formula Uno si avvicina sempre di più. Sul tracciato di Melbourne (Australia) sono tante le attese e le aspettative degli appassionati sul remake del duello tra la Ferrari e la Mercedes. I test che si sono tenuti a Barcellona (Spagna) hanno dato queste indicazioni e all’Albert Park tutti sono pronti a prendere nota dei tempi delle due grandi rivali. Desiderosa di inserirsi nella lotta ...

F1 - Mondiale 2019 : le squadre partecipanti. La McLaren : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : McLaren piloti Carlos Sainz (Spagna) nato a Madrid l’1 settembre 1994. Gran premi disputati: 81. Migliore risultato in gara: 4° (Singapore 2017). Migliore risultato in qualifica: 5°. punti conquistati: 171. Archiviata una positiva esperienza in Renault (in cui ha retto il confronto con Hulkenberg), il pilota iberico ha accettato una nuova affascinante sfida per rilanciare la McLaren nelle posizioni di vertice dopo un lustro di crisi ...

F1 - Mondiale 2019 : il regolamento completo. Penalità - safety-car - qualifiche. La guida completa : I giorni passano e i team del Circus della Formula Uno stanno lavorando alacremente sulle nuove monoposto per arrivare all’esordio iridato il 17 marzo a Melbourne (Australia), nell’ormai abituale scenario dell’Albert Park, nel migliore dei modi. Una stagione di cambiamenti quella che ci apprestiamo a vivere. Mutamenti studiati, sulla carta, per favorire lo spettacolo secondo le intenzioni di Liberty Media, gruppo a capo della ...

Le novità Brembo per il Mondiale di Formula 1 2019 : Brembo riconferma il proprio impegno nel Campionato del Mondo di Formula 1 che, come da tradizione, prende il via dal GP d’Australia, in programma dal 14 al 17 marzo. Grazie all’esperienza accumulata in 43 stagioni di F1, nel corso delle quali le monoposto con freni Brembo hanno conquistato 25 Campionati Piloti e 28 Costruttori, Brembo […] L'articolo Le novità Brembo per il Mondiale di Formula 1 2019 sembra essere il primo su ...

F1 - Mondiale 2019 : equilibri e giochi di squadra. Bottas al servizio di Hamilton. In Ferrari possibile grana Leclerc per Vettel : Nel proprio ufficio di Maranello, Mattia Binotto probabilmente ha da qualche parte un taccuino. Sul foglio di carta iniziale sono segnati tutti gli ingredienti, non per una torta, ma per mettere in evidenza i capisaldi di cosa si deve fare per vincere un Mondiale di Formula Uno. In successione si possono leggere: vettura, evoluzione, piloti, peso politico e strategie. Cinque passi fondamentali. Tutti importanti. Tutti necessari. Non sappiamo se ...