F1 | Leclerc senza paura | “Vettel primo pilota Ferrari | ma sono qui per cambiare l’ordine

Charles Leclerc : "Crescerò senza fretta. Pronto a farmi da parte per aiutare Sebastian" : • LEGGI ANCHE Svelata la nuova Ferrari con inserti neri e rosso meno acceso Charles Leclerc ha vinto alla prima stagione in Gp3 e alla prima in F2. 'Speriamo che vada bene anche in Formula 1'...

F1 - Andretti senza mezze misure : “giusto che Arrivabene abbia pagato. Leclerc? Più giusto se fosse rimasto Raikkonen” : L’ex campione di Formula 1 ha parlato di quanto avvenuto in casa Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda In Ferrari ci ha corso nelle stagioni 1971/72, per poi farci ritorno nel 1982. Mario Andretti conosce bene dunque l’ambiente di Maranello, per questo motivo non è rimasto sorpreso dall’avvicendamento che ha coinvolto Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto. photo4/Lapresse Il campione del mondo del ...