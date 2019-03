F1 | la morte di Charlie Whiting lascia un vuoto importante | ecco chi sarà il Race

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) L’improvvisa scomparsa dihato sgomento l’intero mondo della Formula 1, il ruolo diDirector per il Gp d’Australia verrà intanto affidato a Michael Masi Un’atmosfera festosa, da prima giorno di scuola, squarciata dalla tremenda notizia delladi. IlDirector è deceduto nella notte a Melbourne a causa di un’embolia polmonare, gettando nello sconforto tutti i protagonisti di un paddock che, nel giro di pochi minuti, ha perso un proprio pilastro.E’ brutto in questo momento da dire, ma il Gp d’Australia incombe e serviva trovare nell’immediato un sostituto di, qualcuno che ricoprisse il suo difficile ruolo intanto per la gara di Melbourne. Il profilo scelto dalla FIA è quello del locale Michael Masi, già al lavoro connel corso del Gran Premio australiano del 2018....

