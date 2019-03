F1 | la morte di Charlie Whiting lascia un vuoto importante | ecco chi potrebbe ricoprire

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) L’improvvisa scomparsa dihato sgomento l’intero mondo della Formula 1, che adesso si interroga su chi dovrà prenderne il posto in vista dell’imminente gara australiana Un’atmosfera festosa, da prima giorno di scuola, squarciata dalla tremenda notizia delladi. Il Race Director è deceduto nella notte a Melbourne a causa di un’embolia polmonare, gettando nello sconforto tutti i protagonisti di un paddock che, nel giro di pochi minuti, ha perso un proprio pilastro.E’ brutto in questo momento da dire, ma il Gp d’Australia incombe e serve trovare nell’immediato un sostituto di, qualcuno che ricopra il suo difficile ruolo intanto per la gara di Melbourne. Il profilo trapelato in queste ore è quello del locale Michael Masi, già al lavoro connel corso del Gran Premio australiano del ...

SkySportF1 : Aveva 66 anni #SkyMotori - borollan : RT @avctic: La morte così improvvisa di Charlie Whiting mi ha sconvolta - avctic : La morte così improvvisa di Charlie Whiting mi ha sconvolta -