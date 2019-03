F1 | GP Australia Kubica | il ritorno nel Mondiale | ' Emozione' Applausi dei piloti VIDEO

Robert Kubica F1 GP Australia 2019 : “Felice di tornare in questo mondo - ma la macchina è in netto ritardo” : Nonostante il clima della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno non fosse dei migliori, vista la tragica notizia della scomparsa di Charlie Whiting (l’ex direttore di gara), tra i cinque piloti presenti ce ne era uno con un sorriso accennato che spiega perfettamente quanto sia grande la sua gioia per essere tornato nel grande mondo della massima categoria del motorsport. ...

Robert Kubica dice di sentirsi pronto solo al 20% per il suo ritorno in F1. Dopo non essere riuscita a portare subito la monoposto in pista per l'inizio dei test a Barcellona, il rookie George Russell ha ammesso: "Mentirei se dicessi che al momento non siamo il team più lento".