F1 | GP Australia 2019 | Sebastian Vettel lancia il guanto di sfida a Lewis Hamilton A

Charles Leclerc F1 GP Australia 2019 : “Spingerò per conquistarmi il ruolo di numero uno in squadra” : Charles Leclerc è tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. Il pilota monegasco, nuovo alfiere della Ferrari, è pronto a raccogliere la sfida, cercando di apprendere nel più breve tempo possibile cosa voglia dire correre per il team più prestigioso e rinomato del Circus e il primo banco di prova sarà a Melbourne (Australia), sede del primo round iridato (17 marzo). Reduce da un’annata, quella dell’esordio, ...

F1 - GP Australia 2019 : la Mercedes è subito corsa ai ripari! Replicato il concetto dell’ala anteriore della Ferrari a Melbourne : C’era da esserne abbastanza certi ma di sicuro alla Mercedes piace sempre stupire e contraddirsi nello stesso tempo, relativamente a certe dichiarazioni. I test collettivi di F1 a Barcellona avevano evidenziato come la soluzione “outwash” dell’ala anteriore della Ferrari fosse stata premiante dal punto di vista della stabilità della monoposto e della prestazione. A detta degli uomini delle Frecce d’Argento, per ...

F1 - GP Australia 2019 : prove libere (15 marzo). Programma - orari e tv : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi, il Mondiale 2019 di Formula 1 scatterà nel fine settimana con il Gran Premio d’Australia, prima tappa di una stagione ricca di novità per il circus. Domani si scenderà in pista per la prima giornata dedicata a due sessioni di prove libere in cui potremo iniziare a farci un’idea sui valori in campo perlomeno sul tracciato di Melbourne, dato che si tratta di un circuito cittadino molto ...

Daniel Ricciardo F1 - GP Australia 2019 : “Risposte incoraggianti nella seconda settimana di test - ma non sappiamo ancora valutare la nostra posizione” : Il primo weekend di gare della stagione di Formula 1 si è aperto come di consueto a Melbourne (Australia) con la conferenza stampa dei piloti del giovedì, anche se l’incontro con i media è stato certamente condizionato dalla terribile notizia della morte del Race Director Charlie Whiting all’età di 66 anni per un embolia polmonare. Uno dei protagonisti più attesi di questa prima tappa della stagione è certamente il beniamino del ...

Robert Kubica F1 GP Australia 2019 : “Felice di tornare in questo mondo - ma la macchina è in netto ritardo” : Nonostante il clima della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno non fosse dei migliori, vista la tragica notizia della scomparsa di Charlie Whiting (l’ex direttore di gara), tra i cinque piloti presenti ce ne era uno con un sorriso accennato che spiega perfettamente quanto sia grande la sua gioia per essere tornato nel grande mondo della massima categoria del motorsport. ...

Max Verstappen F1 - GP Australia 2019 : “Siamo ottimisti e sono contento per come il motore Honda si è integrato” : Un Max Verstappen in versione “Kimi Raikkonen” quello che ha parlato davanti ai microfoni della prima conferenza stampa della stagione del Mondiale di Formula Uno, a Melbourne (Australia). L’olandese è stato di poche parole e non si è voluto scoprire più di tanto rispetto alle prospettive di questo weekend e dell’intero campionato. Un incontro con i giornalisti che, inevitabilmente, ha risentito dello sgomento per la ...

Lewis Hamilton F1 GP Australia 2019 : “Sono pronto per la nuova stagione - da domani capiremo a che livello siamo” : La prima conferenza stampa stagione, quella che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv), ha messo in mostra un Lewis Hamilton quanto mai concentrato e poco voglioso di scherzare. Il campione del mondo in carica, infatti, ha dimostrato che non ha più voglia di parole, e che da domani sarà prontissimo a fare sul serio, dopo una serie di test nei quali la Mercedes ha ...

Sebastian Vettel F1 - GP Australia 2019 : “Siamo pronti - i test ci hanno dato ottime indicazioni” : E’ andata in scena la prima conferenza stampa del 2019 del Mondiale di Formula Uno a Melbourne (Australia). Un incontro con i media per i piloti condizionato inevitabilmente dalla notizia della scomparsa all’età di 66 anni del Race Director Charlie Whiting a causa di un’embolia polmonare. “Sconvolto per la morte di Whiting, sono accanto alla sua famiglia“, le prime parole del tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. ...

F1 - GP Australia 2019 : orari e programma del fine settimana. Programmazione tv e streaming su Sky e TV8 : Il 17 marzo nell’ormai tradizionale cornice dell’Albert Park di Melbourne (Australia) prenderà il via il Mondiale 2019 di Formula Uno. Il quadro della situazione è il seguente: Ferrari e Mercedes davanti a tutti. Cambiano i regolamenti ma quanto avvenuto nell’ultimo periodo rimane scolpito nella pietra. Sul circuito catalano si è assistito al proemio di tutta una stagione. Sì perché quei tre millesimi che hanno separato Lewis ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Jonathan Rea vuole tornare a vincere - Alvaro Bautista a caccia di conferme dopo il tris Australiano : Il Mondiale Superbike 2019 è finalmente cominciato tre settimane fa a Phillip Island (Australia) con il dominio assoluto del rookie spagnolo Alvaro Bautista, mentre nel prossimo weekend andrà in scena il Gran Premio della Thailandia, secondo round stagionale per il campionato dedicato alle moto derivate di serie. La lotta per il titolo iridato si è subito infiammata in Australia ed ora l’attesa per il secondo capitolo della sfida tra ...

F1 - GP Australia 2019 : le previsioni meteo del fine settimana. Condizioni ambientali ottimali per tutto il weekend - previsti 30°C per la gara : Il primo round del Mondiale 2019 di Formula 1 sta per cominciare per una tre giorni di alta tensione in cui finalmente emergeranno i primi veri valori in campo della griglia di partenza del circus. Il primo appuntamento stagionale si disputa come di consueto all’Albert Park di Melbourne, in Australia, per una corsa che si svolge in Condizioni di pista asciutta da otto anni a questa parte. Anche per la tappa Australiana del 2019 non ...

GP d'Australia 2019 - il commento di Mara Sangiorgio : E' iniziato tutto con una festa. In grande stile e con tutti gli ingredienti giusti: nuove speranze e stessa passione. Melbourne è la grande classica di inizio stagione, per la ventiduesima volta si ...

Favoriti GP F1 Australia 2019 : quote e pronostico - chi vincerà : Favoriti GP F1 Australia 2019: quote e pronostico, chi vincerà Eccoci dunque, al via la 70a stagione del mondiale di Formula 1, con il tradizionale appuntamento dell’Albert Park di Melbourne, Australia, che apre il mondiale per il ventiduesimo anno. Favoriti GP F1 Australia 2019: gli orari del weekend di gara Si parte Venerdì 15 Marzo con le prove libere, le prime alle 2 di notte (ora italiana) e le seconde alle 6 di mattina. ...