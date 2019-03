F1 – Giovinazzi pronto per l’esordio di Melbourne | “conosco la pista | ho dei vantaggi”

F1 – Giovinazzi pronto a volare a Melbourne : “devo togliere un po’ di ruggine ma sono contento” : Le sensazioni di Giovinazzi al termine del suo lavoro in pista nei test di Barcellona Manca solo una giornata prima del termine dell’ultima sessione di test invernali di F1 prima dell’esordio stagionale, in programma il 17 marzo in Australia. Oggi per l’Alfa Romeo ha girato in pista, sul circuito del Montmelò, Antonio Giovinazzi, che ha chiuso la sua giornata di lavoro con l’ottavo tempo, dando appuntamento alla sua ...