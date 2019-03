F1 – Dalla scomparsa di Whiting alle emozioni per il nuovo inizio | Vettel sincero | “c’è

Modica celebra i 40 anni Dalla scomparsa di Raffaele Poidomani : celebrazione dei quarant’anni dalla scomparsa di Raffaele Poidomani. Convegni, mostre, rappresentazioni teatrali per un autore da riscoprire ancora.

'Il Suono di Tartini' per ricordare i 250 anni Dalla scomparsa del grande compositore : Si apre venerdì 8 marzo, al Conservatorio Tartini di Trieste, Sala Tartini, ore 20.30, il cartellone musicale 'Il Suono di Tartini' chiamato a scandire l'Omaggio a Giuseppe Tartini nel conto alla ...

Il video dei primi 25 minuti de Il Silenzio dell’Acqua Dalla scomparsa di Laura al ritorno di Giorgio Pasotti : Il Silenzio dell'Acqua debutterà su Canale 5 venerdì 8 marzo con la strana coppia formata da Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini ma mentre il pubblico si prepara alla doppia puntata, Tv Sorrisi e Canzoni ha pensato bene di pubblicare un video inedito dei primi 25 minuti della fiction. A pochi giorni dal debutto, il settimanale ha mostrato al pubblico quelli che sono i punti salienti che daranno il via ad un nuovo giallo da risolvere dopo quello di ...

Roma. Tributo a Massimo Troisi a 25 anni Dalla sua scomparsa : Massimo Troisi, un mito senza tempo, scomparso a soli 41 anni, il giorno dopo aver terminato le riprese del film

Carlotta Mantovan - pomeriggio triste a un anno Dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi : In tv e con la piccola Stella sembra aver ritrovato il sorriso, ma per la bella Carlotta Mantovan non mancano i momenti tristi. Carlotta è rimasta vedova lo scorso marzo con la scomparsa del...

L’Isola dei Famosi 2019 trasloca alla domenica e riparte Dalla scomparsa del Mago Otelma e le accuse a John Vitale : anticipazioni 3 febbraio : Doppia puntata in pochi giorni per L'Isola dei Famosi 2019 che torna su Canale 5 questa sera spostandosi alla domenica sera in questa settimana festivaliera. Con il Festival di Sanremo 2019 alle porte, Mediaset ha deciso di spostare il reality alla domenica e, dagli ascolti di oggi e del 10 febbraio, non dipenderà molto visto che, al momento, Canale 5 ha già annunciato l'arrivo di Non Mentire dal 17. La nuova fiction con Alessandro Preziosi e ...

A 30 anni Dalla scomparsa di Luciano Salce per la prima volta in audiolibro i suoi racconti letti dal figlio Emanuele : Cattivi Soggetti, unica opera letteraria di Luciano Salce, per la prima volta in audiolibro letto dal figlio Emanuele Salce, attore e regista, la cui voce esalta al massimo il testo con una lettura empatica e brillantissima. Una antologia di racconti pungenti, ironici, grotteschi, di epoche differenti e umori diversi. Cattivi soggetti presenta al meglio Luciano Salce scrittore, raffinatissimo e corrosivo, con racconti ...

Mino Reitano - da Morandi a Conti in tanti lo ricordano a 10 anni Dalla scomparsa : La 'sua' Calabria ha voluto celebrare Mino Reitano con una grande serata. Domenica scorsa, nel giorno del decimo anniversario della scomparsa, tanti artisti hanno ripercorso dal vivo i principali ...

Giulio Regeni - tre anni Dalla scomparsa : la storia del caso : Giulio Regeni, tre anni dalla scomparsa: la storia del caso Il giovane ricercatore è scomparso al Cairo il 25 gennaio del 2016 e nove giorni dopo il suo corpo martoriato è stato ritrovato lungo una strada. Da allora la Procura di Roma cerca i colpevoli del suo omicidio nonostante i depistaggi. La madre: "Non ...

A due anni Dalla sua scomparsa Teramo ricorda Davide De Carolis : Teramo - Giovedì 24 gennaio alle ore 11.00, lungo il Parco Fluviale del Vezzola a Teramo, avrà luogo una commemorazione del volontario tecnico dell’elisoccorso Davide De Carolis, a due anni dalla tragedia avvenuta sulle montagne di Campo Felice (Aq). Come noto, un elicottero si era levato in volo per recuperare uno sciatore ferito: tra i componenti dell’equipaggio di soccorso c’era Davide De Carolis, un volontario teramano. ...

A tre anni Dalla scomparsa - l'inchiesta su Regeni non decolla : Cinque ufficiali del Dipartimento di sicurezza nazionale e dell'Ufficio investigativo del Cairo già sotto inchiesta per concorso in sequestro di persona (dal generale Sabir Tareq al maggiore Magdi Abdlaal Sharif, dal capitano Osan Helmy con il suo stretto collaboratore Mhamoud Najem al colonnello Ather Kamal) più altri che sulla carta potrebbero rischiare di esserlo. A tre anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ...

Tiziano Ferro ricorda Dolores O’Riordan : a un anno Dalla scomparsa - un singolo postumo e il nuovo album dei Cranberries : Tiziano Ferro ricorda Dolores O'Riordan attraverso un messaggio sui social network. L'artista di Latina ha avuto la possibilità di conoscere la voce dei Cranberries diversi anni fa e sui social scrive di sentire molto la sua mancanza. Era il 15 gennaio 2018 quando Dolores O'Riordan veniva trovata senza vita a Londra e solo sul finire dell'anno sono state comunicate le cause del prematuro decesso: annegamento dopo un'intossicazione da alcol. ...

Sharon Gusberti - la bella dei Ragazzi della III C : dal mito alla scomparsa Dalla tv - com'è oggi a 55 anni : Era la bella dei Ragazzi della III C, Sharon Gusberti. Giovanissima, interpretava Sharon Zampetti, figlia del Commendator Zampetti, quello dello zampone, nella mitica serie tv di Italia 1, uno dei cult dell'Italia anni 80. Contesa dallo sportivo Massimo (Renato Cestiè) e dal furbetto Chicco (Fabio F

David Bowie - a tre anni Dalla scomparsa : Grande infatti è stata la sua eredità nel mondo Pop d'oltremanica. Intere generazioni di musicisti si sono ispirate a lui. Ha collaborato con praticamente tutti i migliori musicisti del secolo scorso,...