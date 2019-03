F1 – Dalla morte di Whiting al pensiero per Kubica | Ricciardo pensa agli altri ed a sé

Celebrazioni per i 500 anni Dalla morte di Leonardo da Vinci - Salvini : “Non ho mai visto ‘L’ultima cena'” : “A Milano ho aiutato e accompagnato tanti a farlo, ma io non ho mai visto ‘L’ultima cena’ di Leonardo da Vinci: sarà un’occasione per recuperare e di crescita anche per me“. A ‘confessarlo’ il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, alla conferenza stampa di presentazione delle Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. “Annuncio che stiamo lavorando con ...

Celebrazioni per i 500 anni Dalla morte di Leonardo Da Vinci - Conte : “Genio immortale che rende orgogliosi” [GALLERY] : 1/23 Vincenzo Livieri/LaPresse ...

La Lega si è presa Leonardo da Vinci (e le celebrazioni per i 500 anni Dalla morte) : Presentato il programma di iniziative per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, avvenuta nel 1519. Al primo giro di relatori, oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, presenti il vicepremier Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Lucia Bergonzoni. Solo successivamente parla il ministro ai beni culturali, Alberto Bonisoli, che entra nel merito delle iniziative.Continua a leggere

Chiuse le indagini sulla morte Davide Astori : Dalla causa del decesso all’idoneità - ecco perché 2 medici sono indagati : La Procura di Firenze ha chiuso le indagini per la morte di Davide Astori, il 31enne capitano della Fiorentina deceduto in albergo il 4 marzo 2018 prima della partita di Udine. sono indagati per omicidio colposo due medici, Giorgio Galanti, ex direttore del Centro di medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, e Francesco Stagno, direttore sanitario dell’Istituto di medicina sportiva di Cagliari. L’avviso di chiusura ...

Sicilia - 41 anni Dalla morte di Peppino impastato : da Cinisi l'appello per sostenere Casa Memoria : ... sull'immigrazione, sui diritti negati, parleremo di antifascismo e di tutte quelle urgenze sociali che, partendo delle idee di Peppino, dalla sua esperienza politica e di lotta sociale, sentiamo la ...

Ultime notizie su Nadia Toffa : Dalla bufala della morte non guariscono web e social : Ci risiamo, le Ultime notizie su Nadia Toffa in circolazione in queste ore sono drammatiche e danno per morta la conduttrice bresciana del programma Le Iene, perché sconfitta dal cancro che la giovane trentanovenne sta combattendo oramai da mesi. Eppure e per fortuna, ci troviamo al cospetto di una nuova bufala, nuovamente costruita ad hoc da fantomatici siti di informazione e sapientemente diffusa sui social per fare scalpore e raccogliere ...

"Il pentagono della morte" salvato Dalla fitorimediazione : Le piante possono salvare la vita, soprattutto in un'area altamente inquinata, il bacino del fiume Sarno, tra Salerno, Napoli e Avellino. Le sue acque contengono un ventaglio assortito di sostanze ...

«Rinasco Dalla morte di Bobò e cerco la gioia dietro e dentro ogni cosa» : ... di sua madre, quella recentissima di Bobò? Chi era Bobò? È stato un attore fondamentale per me, è stato il protagonista di tutti i miei spettacoli, dei miei film, di tutto quello che ho fatto. ...

Charles Bukowski - il ricordo a 25 anni Dalla morte - Sky TG24 - : Anticonformista, provocatorio, crudo, lo scrittore californiano se ne è andato il 9 marzo 1994, all'età di 73 anni. Con il suo stile fluido ed essenziale ha reinterpretato il genere noir e pulp del ...

I film di Kubrick in streaming da vedere a 20 anni Dalla morte : Due decenni fa Stanley Kubrick, uno dei registi meno prolifici ma più incisivi della storia del cinema, ci lasciava, avendo partorito la sua ultima opera (Eyes Wide Shut). I suoi film sono 16 e tutti capolavori e pietre miliari, del cinema o di un genere al suo interno. Per questo molti di noi stasera saranno tentati da una serata divano e capolavoro del maestro tra i maestri. Ecco la selezione in streaming, completa di documentari, perché dei ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Poppy torna Dalla morte per Werner! : Sarà un compleanno davvero indimenticabile quello in arrivo per Werner Saalfeld (Dirk Galuba)… e non solo per il traguardo di anni! Tra pochissimo, nelle puntate italiane di Tempesta d’amore l’anziano albergatore spegnerà infatti 75 candeline e per l’occasione riceverà parecchie sorprese… Ecco dunque cosa accadrà nei prossimi episodi di Sturm der Liebe presto in onda sui nostri teleschermi! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: La ...

Trame Il Segreto : Elsa viene minacciata di morte Dalla moglie di Isaac : La serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, è sempre ricca di avvenimenti inaspettati. Nelle prossime puntate italiane, Antolina dopo la sconvolgente insinuazione di Consuelo, la quale farà pensare a Marcela che sia in dolce attesa da poco, dimostrerà di essere sempre più cattiva. In particolare l’ex ancella dopo aver iniziato a condividere lo stesso tetto con Elsa Laguna per andare ...

Shannen Doherty distrutta Dalla morte di Luke Perry : ‘Mi mancherà ogni secondo’ : “Non dimenticherò mai – e mi mancherà terribilmente – Luke che mi guarda con quel sorriso dei suoi mentre mi chiama per nome” così Shannen Doherty ha concluso il ricordo di Luke Perry che ha voluto condividere con la rivista People. L’attrice ha parlato dell’amico appena scomparso, con cui ha condiviso per anni il set di Beverly Hills (entrambi però non avrebbero partecipato al reboot del 2019) con enormi ...

A 7 anni Dalla morte di Dalla. Lucio - amico bambino che non doveva morire : Le commozioni semplici, le emozioni basilari e condivise, ritratte sempre con rispetto e anche ironia, erano una specie di mondo visto da un cuore bambino, ma non ingenuo. Tuttaltro che ingenuo Lucio ...