Europee | per 10 milioni di cittadini la priorità è la sostenibilità

Europee - Prodi : “Ue ha fatto marcia indietro ma ora siamo a un bivio. Pd? Spero che si allei con un partito del 4%” : “Elezioni Europee? C’è bisogno di Europa e la gente lo sente, soprattutto per effetto di Brexit e di tanti avvenimenti. La gente avverte che qui siamo al bivio. L’Italia ci può garantire il presente, ma l’Europa ci assicura il futuro. Dico solo una cosa: ci sono 22 cinesi per ogni italiano nel mondo. Cerchiamo di riflettere su questo dato”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dall’ex presidente del Consiglio, ...

Una volta erano quasi una cosa sola, oggi Di Battista e Di Maio sembrano essere lontani. Per le europee Di Battista si rifiuta Alessandro Di Battista non vuole candidarsi alle elezioni europee con il MoVimento 5 Stelle. E ha lasciato cadere nel vuoto l'offerta di Luigi Di Maio per guidare la lista in Italia centrale e andare a battagliare sulle preferenze

Elezioni Europee 2019 - Pd e PiùEuropa correranno separati. Zingaretti : “Faremo due liste aperte alla società civile” : Il Partito Democratico e PiùEuropa correranno alle Elezioni europee con liste separate. Ad annunciarlo sono i leader dei due partiti Nicola Zingaretti e Benedetto Della Vedova che in giornata si sono incontrati a Roma. “Abbiamo avuto un incontro franco e leale – ha detto il segretario di PiùEuropa, Della Vedova – in cui abbiamo convenuto che ci riconosciamo in una visione comune di difesa dell’Unione Europea e di necessità di ...

Sondaggi Europee - Swg : Lega al 33 - 7% - Pd a un punto e mezzo percentuale dal Movimento 5 stelle : La Lega sale ancora, anche se lievemente, dal 33,4 al 33,7%. Il Movimento 5 stelle segna una lieve flessione dal 22,1 per cento al 21,8. Mentre il Pd guadagna lo 0,5%, passando dal 19,8 al 20,3%. E’ quanto emerge da un Sondaggio Swg per il TgLa7, edizione dell’11 marzo, che interroga sulle intenzioni di voto in vista delle Europee. Il confronto è con la rilevazione della settimana precedente (4 marzo). Nella settimana dello ...

Sondaggi - la Lega sale ancora e alle elezioni Europee "sogna" il 35 per cento : Il Sondaggio Swg per il Tg La7 indica la Lega in ulteriore crescita, ora al 33,7. Pd gode della "scia mediatica" delle...

Partiti gli avvisi di bando per la Tav. Il governo ha comprato sei mesi per decidere dopo le Europee : ma sì o no? : Si gioca tutto in una differenza semantica l'apertura per lo sblocco dei bandi sulla Tav, differenza che, unita alle due diverse legislazioni - francese e italiana- e alla traduzione, fa sì che si ...

Giovanni Toti : 'Tregua per le Europee ma la Lega deve capire se il governo è sostenibile' : Il fatto che alcune di queste siano stati costretti a ingoiarle non cambia la loro politica, ed è difficile non pensare male: dietro il no alla Tav c 'è una visione di Paese contraria a quel che ...

Giovanni Toti : "Tregua per le Europee ma la Lega deve capire se il governo è sostenibile" : "Qualsiasi sia l'escamotage ideato per rimandarla di un giorno, una settimana o a dopo il 26 maggio, una decisione definitiva sulla Tav prima o poi andrà presa". Giovanni Toti, in una intervista a Il Corriere della Sera spiega che "non sarà una decisione qualunque, perché ormai quest'opera è diventa

[Il caso] Altro che Tav. Lo slalom parallelo di Lega e 5 Stelle per arrivare fino alle Europee : Di Maio è corretto e leale: deluderò chi parla della mancata storia d'amore tra di noi" ha afferma il leader della Lega davanti ai militanti che hanno partecipato alla Scuola politica della Lega. ...

Election day in Piemonte : al voto per Europee - regionali e comunali : Più complessa la situazione nel centro destra dove ancora non c'è un candidato ufficiale anche se non mancano candidature di esponenti che si rifanno a quell'area politica. A Verbania, infine, l'...

Elezioni Europee : per la Ue Facebook - Twitter e Google devono fare di più contro le fake news : Gli amministratori delle pagine si presentavano come organi di informazione indipendente su temi come viaggi, sport, economia e politica in Romania, Lettonia, Estonia, Lituania, Armenia, Azerbaijan, ...

Nicola Zingaretti parte con il piede sbagliato, arriva subito il primo NO Nicola Zingaretti ha dovuto capire molto presto che per attirare possibili alleati non basta non essere Matteo Renzi. Il nuovo segretario del Pd ha provato ad accelerare le pratiche per la formazione della lista di candidati alle prossime europee. A lui piaceva l'idea di Carlo Calenda di rimettere

Europee : Prioritalia - manager e giovani per un’Europa sostenibile e inclusiva : Roma, 6 mar. (Labitalia) - Un incontro tra cittadini europei, ancor prima che europeisti, quello ch[...]

