Europa League | Salisburgo-Napoli 3-1 Gli azzurri sconfitti vanno ai quarti

Napoli ko a Salisburgo : 3-1 ma vola ai quarti di finale. Resta solo l'Europa League : Una sconfitta è pur sempre una sconfitta, ma quella della Red Bull Arena rientra nella categoria di quelle più dolci. Il Napoli cade 3-1 a Salisburgo ma può comunque far festa staccando il biglietto per i quarti di finale di Europa League. Il 3-0 dell'andata al San Paolo poteva lasciar tranquilli i

Salisburgo-Napoli 3-1 - Europa League 2019 : azzurri sconfitti - ma qualificati per i quarti di finale! Di Milik il gol partenopeo : Sconfitta ininfluente per il Napoli negli ottavi di finale di ritorno di Europa League 2018-2019: i partenopei perdono 3-1 a Salisburgo, ma passano ai quarti forti del 3-0 dell’andata. Sostanzialmente decisivo il gol di Milik al quarto d’ora, che rende di fatto una missione impossibile la rimonta degli austriaci, costretti a dover realizzare cinque reti. Ne riescono a mettere a segno tre, di cui due nel finale, ma a passare il turno ...

La partita non passerà alla storia - il ritorno nei quarti in Europa League sì : Il bottino a casa, con tante attenuanti Il Napoli torna nei quarti di finale in Europa. Un posto che compete al club di De Laurentiis e che mancava da quattro anni, dal Napoli di Rafa Benitez che raggiunse il traguardo della semifinale di Europa League. Ancelotti in qualche modo emula lo spagnolo. Con lui il Napoli raggiunge per la terza volta nella sua storia i quarti di finale nella Coppa Uefa / Europa League. Una volta, nel 1989, finì in ...

Ancelotti : «E’ un successo essere arrivati ai quarti vista la mia inesperienza in Europa League» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky dopo la qualificazione del Napoli ai quarti di finale dell’Europa League Un Napoli ottimo nel primo tempo, ma non nella ripresa «L’obbiettivo era di non farci schiacciare all’inizio e l’abbiamo fatto. Il secondo tempo è stato di gestione. Dobbiamo guardare al quarto di finale. Il Salisburgo è una squadra che costringe a giocare così. Siamo stati molto bravi ...

