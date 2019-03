Europa League 2019 | si chiudono gli ottavi con Inter-Eintracht su Tv8 Ecco il programma

Sorteggio Europa League in diretta - Napoli-Arsenal - gli altri accoppiamenti : Sorteggio Europa League – Dopo le gare di ritorno degli ottavi di ieri, l’Europa League entra nel vivo: ne sono rimaste otto, che si battaglieranno per i quarti di finale tra 11 e 18 aprile. Attesa per capire l’avversario del Napoli, che spera di evitare sicuramente una tra Chelsea e Arsenal, le altre due grandi favorite alla vittoria finale. Occhio anche all’Eintracht Francoforte, che ieri sera a Milano ha ...

Europa League - il sorteggio dei quarti : è Napoli-Arsenal : sorteggio quarti Europa League – A Nyon va in scena il sorteggio dei quarti di Europa League. Ecco tutti gli accoppiamenti: Le date dei prossimi incontri: 11 aprile: quarti di finale, andata; 18 aprile: quarti di finale, ritorno; 2 maggio: semifinali, andata; 9 maggio: semifinali, ritorno. 29 maggio: finale allo stadio Olimpico di Baku. SEGUI […] L'articolo Europa League, il sorteggio dei quarti: è Napoli-Arsenal è stato realizzato ...

LIVE Sorteggio Europa League 2019 in DIRETTA : il Napoli scopre l’avversaria dei quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio del tabellone dell’Europa League di calcio dai quarti alla finalissima: oggi alle ore 13.00 l’ultima italiana in gara, ovvero il Napoli, conoscerà l’avversaria che dovrà affrontare per ottenere il passaggio del turno ed approdare alle semifinali. Si tratta di un Sorteggio libero, senza teste di serie, e saranno possibili derby tra squadre dello stesso Paese. Dopo gli accoppiamenti dei ...

Sorteggi Champions ed Europa League : la Juve pesca l'Ajax : Nei quarti di finale di Champions League la Juventus affronterà gli olandesi dell'Ajax, con la prima sfida che si terrà ad...

Europa League - Sarri-Ancelotti : quote a contatto per il trionfo : ROMA - Ha rischiato un po' più del previsto contro il Salisburgo, ma il Napoli ha portato comunque a casa la qualificazione. In attesa del sorteggio dei quarti di Europa League, la squadra di ...

Europa League - Slavia Praga-Siviglia : Kjaer pasticcia - spagnoli eliminati al 119° : Sette gol, undici in tutto tra andata e ritorno, e una doppia sfida terminata solo dopo 119 minuti di emozioni. Con un ultimo gol, decisivo, quello che manda ai quarti lo Slavia Praga, propiziato da ...