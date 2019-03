Eurolega | Milano batte l' Olympiacos e avvicina i play off

Basket - Eurolega : Milano-Olympiacos 66-57. James enorme : Milano-Olympiacos 66-57 Continua l'eccellente momento dell'AX che stende l'Olympiacos, si gode un Mike James da favola e fa un passo importante verso i playoff di Eurolega. Gara nervosa con tanti ...

Eurolega - Blatt : "Macché LeBron - voglio solo battere Milano" : Alla sua undicesima campagna in Eurolega col sesto club di 4 paesi diversi, David Blatt di Boston, Massachusetts, può essere considerato un coach molto più vicino al nostro continente che non a quello ...

Eurolega : James show - l'Olimpia Milano travolge l'Olympiacos : Milano - Un capolavoro di squadra, il trionfo di un singolo. Mike James, primo giocatore dell'Olimpia Milano a superare i 500 punti in una sola stagione di Eurolega, ne segna 27 per una prestazione da ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano - vittoria da play-off! Olympiacos spazzato via con un Mike James irreale : Trionfo dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nella 26a giornata di Eurolega 2018-2019. La formazione di Simone Pianigiani supera con il punteggio di 66-57 l’Olympiacos grazie a una splendida serata di Mike James, autore di 27 punti e almeno due dei canestri più belli dell’intera stagione europea, di quelli che non si dimenticano facilmente. Per Milano, al sesto successo nelle ultime sette gare europee, ottima performance ...

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : Mike James stellare - vittoria fondamentale per Milano : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : vantaggio milanese a fine terzo quarto (49-39) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : secondo quarto orribile per Milano - parità all’intervallo (23-23) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : vantaggio milanese a fine primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...

Basket - Eurolega : Milano sfida l'Olympiacos - la diretta : Milano - Ultime cinque giornate di stagione regolare in Eurolega. Si gioca il turno numero 26 e Milano ospita al Forum l'Olympiacos già battuto nella gara di andata. E' una sfida molto importante in ...

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : partita che vale la stagione - dentro o fuori per i playoff : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...

Milano-Olympiacos LIVE - Eurolega 2019 in DIRETTA : orario d’inizio - canale tv e streaming : Si giocherà questa sera l’incontro di Eurolega, valido per il ventiseiesimo turno della stagione regolare, che oppone l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano all’Olympiacos Pireo. Simone Pianigiani sfida David Blatt, che torna in quell’Italia che nel 2006 gli ha regalato uno scudetto, l’ultimo della storia della Benetton Treviso. Soprattutto, Milano cerca un successo di estrema importanza nella lotta per i tre posti ...

Basket - Eurolega 2019 - 26a giornata : a Milano arriva l’Olympiacos di David Blatt - scontro vitale per fare un passo verso i quarti : La quintultima giornata di regular season per l’Eurolega 2018-2019 si avvia con ben sei squadre in lotta per tre posti che valgono i quarti di finale: Baskonia, Olimpia Milano, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Bayern Monaco. Il calendario propone, in questa settimana, proprio lo scontro diretto tra Milano e Olympiacos, una partita che all’andata vide gli uomini di Simone Pianigiani prevalere per 75-99 in quel del Pireo. ...

Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 : programma - orario e tv : Si apre oggi una settimana fondamentale per il cammino di Milano in Europa. Giovedì 14 marzo la formazione allenata da Simone Pianigiani accoglierà al Forum l’Olympiacos per la 26a giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La sfida costituisce a tutti gli effetti uno scontro diretto di capitale importanza per proseguire nella rincorsa ad un posto nei playoff, obiettivo stagionale per Mike James e compagni. ...

Basket - Eurolega : Milano sconfitta a Mosca dal Cska 101-95 : James Nunnally e Sergio Rodriguez. Getty Cska-Milano 101-95 Si ferma a Mosca, sul campo del Cska, la corsa ai playoff di Milano. Dopo cinque vittorie di fila arriva una sconfitta prevedibile contro la ...