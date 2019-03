euro Non pensavo di amare un terrorista euro Loredana Lecciso sull euro Al Bano-gate

Bannon-Calenda - sovranista contro europeista : Il principe del sovranismo contro uno dei campioni dell'europeismo. Si preannunciano scintille quando, il 25 marzo prossimo, Steve Bannon e Carlo Calenda siederanno attorno a un tavolo per un confronto senza esclusione di colpi. A tema l'Europa, la concezione di democrazia, il sovranismo. Sarà l'apice della visita dell'ex guru di Donald Trump in Italia, atteso da una girandola di incontri tra la settimana precedente e il weekend tra Roma ...

"Ho sbagliato io per primo". Fabrizio Corona si commuove a Live : Non è la d euro Urso : Fabrizio Corona abbassa la cresta e, dopo le polemiche per il caso Riccardo Fogli scoppiato all'Isola dei Famosi, in prima serata si scusa anche con Barbara D'Urso nella puntata inaugurale dello show ...

Scontro Gruber-Borghi a La7 su cognome Rixi e Ue. La giornalista : “Spagna non è tra fondatori europa. Studi” : Polemica in più atti a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi. Il primo battibecco si ha quando il parlamentare della Lega cita il collega Edoardo Rixi. Gruber lo riprende, correggendo la pronuncia del cognome del viceministro delle Infrastutture, adducendo il tutto alle “origini sarde” del politico. “Veramente è ...

Napoli - ADL sogna l'europa per non rendere inutile la prima di Ancelotti : La Gazzetta dello Sport analizza le parole di Aurelio De Laurentiis rilasciate prima del match contro il Salisburgo : 'L'argomento Europa è qualcosa in più di una semplice idea. La notte magica vissuta dalla Juventus ...

BCE - Coeurè : "Italia non è minaccia per l'europa" : ... ha spiegato sottolineando che questa "non ha a che fare con la Ue" ma con "un uso migliore dei punti di forza dell'economia italiana".

Da +europa a Leu - ecco i partiti che rischiano di non entrare a Strasburgo : ... o trovare ospitalità con i propri candidati sotto il simbolo di un partito più grande, oppure tentare aggregazioni con partiti della stessa area politica per fare massa critica e puntare a superare ...

Di Battista dice no a Di Maio : non correrà alle europee : Alessandro Di Battista dice no a Luigi Di Maio. Il 'Dibba', dopo i recenti flop, non ci pensa proprio di candidarsi alle Europee come vorrebbe il capo politico del M5S. Luigi Di Maio , stando alle ...

Musica - Jack Savoretti : Brexit? Non sono d'accordo - sono europeo : Milano, 13 mar., askanews, - "Brexit? Non sono d'accordo, io sono europeo, più europeo di me non credo si possa essere". Jack Savoretti, il cantante britannico di origini italiane, si è dichiarato ...

Acqua - bolletta da 800 mila euro Non pagata da 4 anni : a Lipari arriva un commissario : Fonte: gds.it , https://messina.gds.it/articoli/economia/2019/03/12/Acqua-bolletta-da-800-mila-euro-non-pagata-da-4-anni-a-Lipari-arriva-un-commissario-81c484ae-df9d-4f09-a611-03e759151a66/, ...

SPILLO UE/ La Grecia è distrutta - ma per l'europa non ha fatto abbastanza : Un miliardo di euro di aiuti alla Grecia sono in bilico visto che il Governo di Atene, secondo Bruxelles, non fa riforme troppo austere

Boeing 737 Max - europa blocca i voli. Usa : «Non ci sono basi per stop aereo» : Il Boeing 737 Max è stato fermato in tutta l?Europa. L'Agenzia per la sicurezza del trasporto aereo dell'Unione europea (Easa) ha sospeso tutti i voli del Boeing 737-8 Max e 737-9 Max a partire...

La profezia di Renzi : “Il governo non cadrà adesso - ma quando finiranno i soldi cioè dopo le europee” : La caduta del governo previsa secondo Matteo Renzi dopo le europee “Non ho mai detto che il governo cadrà sulle infrastrutture. cadrà sui conti fatti male: devono mettere 40 miliardi da parte e non sanno dove prenderli. dopo le elezioni europee dovranno aumentare le tasse e si spaccheranno. Nei prossimi mesi la situazione economica purtroppo … Continue reading La profezia di Renzi: “Il governo non cadrà adesso, ma quando ...

Sconcerti a CM : 'Roma aiutata dal Var - Napoli vincerà l'europa Leauge. Icardi non gioca e lo devono pure pagare?' : Perché è la dimostrazione di grossi cambiamenti nel mondo del calcio. Mi limito ad osservare: c'è un giocatore che non vuole giocare, è stato preso un mediatore - Nicoletti - che deve mettere d'...

europee : le prove di intesa tra Pd e +europa sulla lista unitaria non sono andate bene : L'incontro tra Nicola Zingaretti e il segretario di +Europa, benedetto Della Vedova, ha prodotto il risultato che in molti si aspettavano: la lista unitaria con +Europa non ci sarà e, probabilmente, tramonta anche l'idea di un listone unico europeista sul modello pensato da Carlo Calenda. A pesare è stata la costituzione troppo recente di +Europa, che mette il partito di Della Vedova in una posizione scomoda rispetto al Partito ...