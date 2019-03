' Estradate Casimirri' | la Lega vince la battaglia all' Eurocamera

Ora Estradate Alessio Casimirri per la verità su Aldo Moro. La richiesta di Giuseppe Fioroni ai ministri : Ora "estradare" Alessio Casimirri. Questa mattina, nelle stesse ore in cui a Ciampino sbarcava Cesare Battisti dalla Bolivia, il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani (fino al marzo 2018) Giuseppe Fioroni ha formulato al Governo la richiesta di riportare in Italia il terrorista, per arrivare alla verità sul sequestro e sull'omicidio di Aldo Moro. Fioroni ha scritto al presidente del Consiglio ...