Eros Ramazzotti | Radio Italia Live Vita ce n' è protagonista del prime time

Pippo Baudo superstar al concerto di Eros Ramazzotti - arriva lui e il pubblico va in delirio : Al concerto di Eros Ramazzotti di ieri sera a Roma c'è stata una guest star inaspettata che ha conquistato tutti i fan del cantante accorsi al Palalottomatica, Pippo Baudo . 'Vita ce n'è', il tour ...

Eros Ramazzotti in concerto a Roma : info e scaletta : Le informazioni e la scaletta dei quattro concerti di Eros Ramazzotti in programma al Palazzo dello Sport di Roma

Eros Ramazzotti in concerto a Milano per il "Vita ce n'è World Tour". Date - scaletta e recensione - : 81 concerti in 32 Paesi del mondo e quasi mezzo milione di biglietti venduti finora: cifre da capogiro che raccontano il successo del " Vita ce n'è World Tour " di Eros Ramazzotti . Partito " e crediamo non sia un caso " la sera ...

Eros Ramazzotti a Milano : tutto quello che c’è da sapere sui concerti : Dagli orari alla scaletta The post Eros Ramazzotti a Milano: tutto quello che c’è da sapere sui concerti appeared first on News Mtv Italia.

Quattro concerti di Eros Ramazzotti a Milano dal 5 al 9 marzo : info biglietti - scaletta e ingressi : Finalmente al via i Quattro concerti di Eros Ramazzotti a Milano, quelli che l'artista romano ha concepito per il supporto dell'album che ha appena rilasciato e che porterà in giro per il mondo fino alla fine del 2019. La tournée si è aperta con la data zero di Mantova per continuare con le anteprime europee. La prima data ufficiale italiana è stata quella del 2 marzo al Pala Alpitour di Torino, nella quale ha portato i grandi successi di ...

Scaletta e orari per il concerto di Eros Ramazzotti a Torino - al via la sessione italiana del Vita ce n’è tour : Il concerto di Eros Ramazzotti a Torino apre ufficialmente la sessione di concerti dell'artista romano in Italia, dopo le anteprime internazionali avviate con lo spettacolo di Monaco di Baviera del 17 febbraio scorso. I biglietti per assistere al concerto non sono più disponibili, dal momento che la data è già stata dichiarata sold out. Coloro che hanno acquistato il biglietto con recapito tramite corriere espresso possono già presentarsi ...

“Vita ce n’è world tour” di Eros Ramazzotti arriva in Italia : Dopo il grande debutto all'Olympiahalle di Monaco di Baviera, con due serate che hanno registrato il tutto esaurito, e il successo dei primi live con oltre 45 mila biglietti venduti tra Germania e Lussemburgo (con il sold out della data a Lussemburgo), arriva in Italia il "Vita ce n'è world tour" di Eros Ramazzotti, per cui sono già state annunciate 81 tappe in 32 paesi del mondo e sono stati venduti 450 mila biglietti. Sabato 2 marzo ...

I concerti di Eros Ramazzotti in Sardegna - annunciata la data al Forte Arena : biglietti in prevendita : A pochi giorni dall'avvio della sessione italiana del tour, arrivano i concerti di Eros Ramazzotti in Sardegna. L'artista romano ha annunciato una data al Forte Arena di Santa Margherita di Pula. I biglietti per la data del 10 agosto del Vita ce n'è World Tour sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La consegna è stabilita secondo le modalità abituali con ritiro sul luogo dell'evento, con corriere espresso ...

Eros Ramazzotti in tour arriva alla Forte Arena di Pula : ...Arena di Santa Margherita di Pula il 10 agosto 2019 con un concerto imperdibile dove ripercorrerà i brani che l'hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. ...

Eros Ramazzotti : il Vita ce n’è World Tour è partito alla grande da Monaco : Dai un'occhiata qui! The post Eros Ramazzotti: il Vita ce n’è World Tour è partito alla grande da Monaco appeared first on News Mtv Italia.

Eros Ramazzotti - iniziato a Monaco il 'Vita ce n'è tour' : È iniziato il 17 febbraio il 'Vita ce n'è World tour' di Eros Ramazzotti. Debutto soldout all'Olympiahalle di Monaco di Baviera, davanti a 15mila spettatori. Il tour mondiale, prodotto da Radiorama in ...

Eros Ramazzotti : il tour di «Vita ce n'è» fra ecologia e famiglia : Eros e la famiglia. La figlia Aurora è volata a Monaco per seguire il debutto mondiale del nuovo tour di papà. «Auri questa è per te» si becca lei quando parte la nuova «Buonamore». E lo show di «Vita ...

Monaco - al via il tour mondiale di Eros Ramazzotti : Eros Ramazzotti festeggia i 35 anni di carriera con un tour mondiale. Dopo l'uscita del nuovo album e la partecipazione in qualità di super ospite al 69esimo Festival di Sanremo, è partito dall'...

Scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Monaco - al via il tour per Vita ce n’è dall’Olympiahalle : Il concerto di Eros Ramazzotti a Monaco apre la nuova serie di spettacoli che l'artista romano ha pensato per il tour di supporto a Vita ce n'è, nuovo album nel quale si conta anche la collaborazione di Luis Fonsi, Alessia Cara e altri artisti internazionali. Dopo la prima data a Mantova, l'artista è approdato in Germania per la prima data ufficiale del tour che continuerà in tutto il mondo fino alla fine dell'anno, con un calendario che non ...