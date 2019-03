ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Dopo Socrate e Giorgio La Pira,la figura dinel suo programma “”, realizzato da Loft Produzioni in esclusiva per la piattaforma Loft (www.iloft.it e app Loft), da un’idea di Alessandro Garramone e Annalisa Reggi con la collaborazione di Matteo Billi, Nanni Delbecchi e Simone Rota. “Pochi penseranno a ilcome a un eretico eppure lo è eccome”, spiega lo storico dell’arte. Nel 1570 andò in fiamme una grande cena di Tiziano che stava nel refettorio del convento domenicano di Santi Giovanni ea Venezia.fu incaricato di dipingere un’ultima cena del Signore per ornare la testata del refettorio sostituendo il Tiziano perduto. Un quadro immenso, lungo 13 metri che ancora oggi possiamo vedere alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. L’ultima cena è un episodio chiave della religione ...

Cascavel47 : Eretici, Tomaso Montanari racconta Paolo Veronese: “Si scontrò con l’Inquisizione per la libertà dell’arte”… - TutteLeNotizie : Eretici, Tomaso Montanari racconta Paolo Veronese: “Si scontrò con l’Inquisizione per la… - CurreriLuca : RT @ilfattovideo: Eretici, arriva su Loft il programma di Tomaso Montanari sui “sovversivi” del pensiero di ogni epoca: “Socrate è il primo… -