Era il bimbo muto delle scuole medie | ora è il primo medico bengalese del

Prato - infermiEra ha un bimbo da un ragazzo 14enne : Dna confermerebbe paternità : Negli scorsi giorni ha fatto scalpore la notizia che un'infermiera che faceva ripetizioni di Prato, in Toscana, avrebbe avuto rapporti intimi con uno studente di soli 14 anni. L'indagata ha 35 anni. Il ragazzino si recava a casa sua per ripetere gli argomenti di alcune materie scolastiche, e in queste occasioni ci sarebbero stati dei rapporti intimi tra i due. Ieri è stato fatto l'esame del Dna sul bambino nato alla donna, e questo ha confermato ...

Vicenza - mamma e figlio di 14 mesi travolti dal camion in fuga dal posto di blocco : bimbo gravissimo - l'autista Era ubriaco. Ha rischiato linciaggio : mamma e figlio di 14 mesi travolti dal camion in fuga da un posto di blocco: è successo in provincia di Vicenza, in Veneto. Ha centrato con il camion una mamma e un passeggino nel quale...

Roma - bimbo immunodepresso tornerà a scuola : "La copertura vaccinale ai fini della frequenza scolastica nella comunità scolastica del plesso di via Bobbio a Roma, è eccellente attestandosi al 99% di soggetti regolarmente immunizzati , ben oltre ...

L'auto del padre parte da sola - bimbo di 9 anni rimane schiacciato - ricovErato è gravissimo : L'auto del padre si è messa in movimento da sola, all'interno un bimbo di 9 terrorizzato ha cercato di scendere ma è rimasto schiacciato della vettura riportando diversi traumi molto seri. Il piccolo ...

Bologna - martedì grasso drammatico : grave bimbo di due anni caduto da un carro maschErato : Doveva essere il carnevale dei bambini, una gioiosa festa dei piccoli, tutta allegria e spensieratezza. E invece, la tradizionale sfilata del martedì grasso a Bologna, si è tramutata in dramma. Un bambino di due anni e mezzo è in condizioni gravi dopo essere caduto da un carro mascherato in cui sfilava in compagnia della mamma e di altri piccoli partecipanti con i loro familiari. Sembrerebbe che dopo essere scivolato dal mezzo e aver sbattuto la ...

