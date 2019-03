Equitazione | 10 buoni motivi per imparare ad andare a cavallo anche da adulti

vanityfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) Allontana lo stressÈ un allenamento total bodyMantiene giovane il cervelloImpari la comunicazione non verbaleMigliora l'equilibrio Aumenta l'autostimaFavorisce il contatto con la naturaFa dimagrire senza fatica (o quasi)Aumentano l'eleganza e la flessibilitàAllontana ansia e depressioneNon siete mai andate a? Pensate sia uno sport costoso e da iniziare solo in tenera età? Niente di più sbagliato, in entrambi i casi.Vi faremo cambiare ideaperché questo è il periodo perfetto per iniziare. La primavera è alle porte, anzi ci ha già dato qualche assaggio, la voglia di stare all’aria aperta incombe e passare del tempo nella natura è sempre un’ottima soluzione per chi conduce uno stile di vita stressante e metropolitano.Non vi basta? Bene, sappiate che in un paio di mesi la vostra silhouette sarà rimodellata. Giusto in tempo per la prova costume!LEGGIRaidho: 7 ...

Trekking_Horse : ????Gli allievi del Trekking Horse lo scorso fine settimana hanno partecipato al Concorso Completo presso il Centro M… - arturodicorinto : @AlbertoContri Vede Contri, uno può fare equitazione, frequentare canottieri e salotti buoni per svernare in enti p… -