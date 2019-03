Emergenza incendi in Piemonte | “Una politica forestale nazionale è necessaria | urgente e

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) “L’nelle ultime ore in tutte le aree montane del, in particolare della provincia di Torino, nelle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Bassa Val di Susa, mi spinge a ringraziare di cuore tutti i volontari del Corpo AIBguidati da Sergio Pirone, con le dirigenti regionali Sandra Beltramo e Cristina Ricaldone. Con loro ringrazio i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la Croce rossa per l’impegno sui fronti in queste ore complicate“. Queste le parole di Lido Riba, presidente UNCEM(UnioneComuni, Comunità ed Enti montani), assieme alla vicepresidente Paola Vercellotti e al presidentedell’associazione Marco Bussone.“Il nostro sistema di Protezione civile dimostra un’efficienza e un’efficacia esemplari in Europa e nel mondo – continua Riba –. I ...

