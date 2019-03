Elezioni Usa | Biden e O' Rourke in corsa per sfidare Trump

Elezioni Usa 2020 - Beto O'Rourke annuncia la sua candidatura alle presidenziali - Sky TG24 - : C'è anche il texano nella lista dei possibili sfidanti di Trump alle presidenziali. L'ex membro della Camera dei rappresentanti aveva partecipato, nel novembre 2018, alle Elezioni per un seggio in ...

Elezioni Usa 2020 - Michael Bloomberg rinuncia alla candidatura - : Il miliardario ed ex sindaco di New York non si candiderà alle Elezioni del prossimo anno, ma non è intenzionato a farsi da parte e annuncia battaglia a Donald Trump. L'annuncio arriva dopo la ...

Tajani incontra capo 007 Usa : prove di interferenze nelle Elezioni europee : Martedì, appena arrivato nella capitale degli Stati Uniti, Tajani aveva detto ai giornalisti italiani che la Commissaria Mariya Gabriel, portafoglio Economia e società digitali, sta lavorando da mesi ...

Le prossime Elezioni Usa si giocheranno su un'insolita parola chiave : socialismo : Il fatto che i due miliardari, Howard Schultz, fondatore di Starbucks, e Michael Bloomberg, abbiano attaccato la 'politica socialista' di tassare i super ricchi, potrebbe disorientare qualche ...

Sanders lancia il guanto di sfida a Trump per le prossime Elezioni presidenziali Usa : Bernie Sanders, il senatore del Vermont eletto nelle file del Partito Democratico, si candida per la seconda volta alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Lo ha annunciato ufficialmente in una intervista alla Vermont Public Radio. Sanders si era già candidato alle elezioni del 2016, per soccombere soltanto a Hillary Clinton, dopo il verdetto delle primarie del Partito Democratico. Già allora, però, i sondaggi lo ritenevano l’unico ...

Elezioni Usa 2020 - Bernie Sanders ha annunciato la sua candidatura - Sky TG24 - : Il senatore del Vermont torna a correre per la nomination democratica, dopo la sconfitta del 2016 contro Hillary Clinton. A 77 anni, Sanders è il rappresentante dell'ala più a sinistra del partito

Thailandia - la principessa esclusa dalle Elezioni - Sky TG 24 - : La notizia della candidatura di Ubolratana Mahidol aveva fatto il giro del mondo, ma ora è stato decretato che la sorella del re deve restare al di sopra della politica

Il Garante per la protezione dei dati personali dice che Facebook ha usato in modo illegittimo dati raccolti prima delle Elezioni politiche italiane : Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che un servizio di Facebook attivo durante le elezioni politiche del marzo 2018 ha messo in atto un trattamento illegittimo dei dati personali di alcuni utenti. Si tratta del servizio

Usa : amministrazione Trump non ha riscontrato interferenze straniere nelle Elezioni di medio termine del 2018 : ..."attività identificata di un governo straniero o di un agente straniero ha avuto un impatto rilevante sull'integrità o sulla sicurezza dell'infrastruttura elettorale o dell'infrastruttura politica/di ...

Venezuela - ultimatum Ue a Maduro : «Elezioni libere o riconosceremo Guaidò». Lite all'Onu fra Russia e Usa : L'Ue, trainata da Germania, Francia, Spagna, dopo i primi tentennamenti si è schierata con il leader dell'opposizione Juan Guaidò, al fianco degli Stati Uniti, chiedendo...

Venezuela - ultimatum Ue a Maduro : 'Elezioni libere o riconosceremo Guaidò'. Lite all'Onu fra Russia e Usa : ... che per primi hanno riconosciuto Guaidò: 'Non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di Stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del Venezuela, mettere da parte ...

Venezuela - Ue a Maduro : "Elezioni subito" | Lui : "Sconfiggeremo il golpe degli Usa" | All'Onu è scontro tra Stati Uniti e Russia : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

Venezuela : ultimatum Macron-Merkel-Sanchez : 'Elezioni o riconosciamo Guaidò'. Scontro Russia-Usa : Convocare elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni oppure la Francia, la Spagna e la Germania riconosceranno Juan Guaidò come presidente del Venezuela. E' l'ultimatum a ...

Venezuela - l Ue 'Elezioni libere o nuove azioni'. La Russia 'Colpo di stato degli Usa' : ... 26 gennaio 2019 Il presidente Venezuelano ha risposto via Twitter: 'non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del ...