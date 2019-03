Eleonora | tetraplegica per errore medico Le assicurazioni | Morirà presto

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019)è rimastaal momento del parto a causa di un. Dopo una battaglia legale durata dieci anni, vinta dalla famiglia della bambina, lechiedono una nuova sentenza: secondo una perizia da loro presentata, le aspettative di vita della bambina sono basse e chiedono quindi indietro parte del risarcimento versato. È questo l'ultimo atto del caso, sollevato dal Corriere della sera, che portò alla condanna di due ginecologhe e a un indennizzo record (5,1 milioni di euro) per la famiglia.La bimba si presentava in una posizione impossibile per il parto naturale, ma le dottoresse hanno tentato per ore di farla nascere senza cesareo, con spinte sull'addome e ventose, causandone anche la frattura del cranio oltre alla grave asfissia e i gravissimi danni neurologici.Si legge sul Corriere:L'ultimo oltraggio alla piccola, resa ...

