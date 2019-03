Edward Luttwak : "Pagherete il patto con la Cina : sarete invasi dalle loro merci senza esportare" : "Non credo che il vostro governo se ne renda conto, ma questa decisione rischia di far pagare all'Italia un prezzo molto alto". Edward Luttwak , politologo americano, commenta così la mossa del governo Lega-M5s di apertura alla Cina : "Banda di ignoranti", dice in una intervista a Il Giornale riferen

Sea Watch - Edward Luttwak a valanga contro le Ong : "Gente che non ha voglia di lavorare. E Gino Strada..." : No, non usa mai giri di parole mister Edward Luttwak. Men che meno quando, a La Zanzara di Radio 24, con Giuseppe Cruciani parla di Ong, immigrazione e del caso Sea Watch. Il politologo americano parte subito a bomba: "Ong? È gente che non vuole andare a lavorare e che pensa che sia noioso stare in